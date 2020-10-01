[1] 王忠旺,韩玮,陈雨龙,等. 表面活性剂对焦化污染土壤中多环芳烃淋洗修复研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):690.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):690.
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 表面活性剂对焦化污染土壤中多环芳烃淋洗修复研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
690
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 王忠旺韩玮陈雨龙郭晓方张桂香
 太原科技大学环境与安全学院，山西  太原 030024
关键词:
 焦化污染土壤多环芳烃淋洗表面活性剂
文献标志码:
A
摘要:
 异位土壤淋洗是一种高效修复污染土壤技术。以孝义市某焦化厂污染土壤为研究对象，采用批处理实验，探究表面活性剂曲拉通-100（TX-100）、吐温80（TW80）、烷基糖苷（APG）作为淋洗剂对土壤中16种多环芳烃（PAHs）的淋洗效果，并以TW80为代表，考察了淋洗剂浓度、淋洗时间、pH以及淋洗方式对污染土壤中PAHs的去除效果。结果表明，TW80、TX-100和APG对土壤中16种PAHs的总去除率分别为25.67%、18.89%和16.77%。TW80作为淋洗剂，3环PAHs的去除率低于高环（＞3环）PAHs，主要与焦化污染土壤中以3环PAHs为主有关；高环PAHs随着环数的增加，去除率降低。焦化污染土壤中PAHs的去除在240 min达到平衡；大部分PAHs去除率随TW80浓度的增加而增大；pH可不作调整；在TW80用量相同情况下，建议采用单次淋洗。

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更新日期/Last Update: 2020-08-20