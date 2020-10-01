异位土壤淋洗是一种高效修复污染土壤技术。以孝义市某焦化厂污染土壤为研究对象，采用批处理实验，探究表面活性剂曲拉通-100（TX-100）、吐温80（TW80）、烷基糖苷（APG）作为淋洗剂对土壤中16种多环芳烃（PAHs）的淋洗效果，并以TW80为代表，考察了淋洗剂浓度、淋洗时间、pH以及淋洗方式对污染土壤中PAHs的去除效果。结果表明，TW80、TX-100和APG对土壤中16种PAHs的总去除率分别为25.67%、18.89%和16.77%。TW80作为淋洗剂，3环PAHs的去除率低于高环（＞3环）PAHs，主要与焦化污染土壤中以3环PAHs为主有关；高环PAHs随着环数的增加，去除率降低。焦化污染土壤中PAHs的去除在240 min达到平衡；大部分PAHs去除率随TW80浓度的增加而增大；pH可不作调整；在TW80用量相同情况下，建议采用单次淋洗。