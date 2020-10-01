[1] ÑîÈï´º,ÓáÐ¡¾ü,ÕÔÔªÌí,µÈ. ³¤ÆÚÈ±ÑõÎüÁ×Ñ±»¯ÏÂÇ¿»¯ÉúÎï³ýÁ×ÏµÍ³ÎÛÄà³ýÁ×·½Ê½µÄ×ª»¯[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(6):696.
µã»÷¸´ÖÆ
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):696.
³¤ÆÚÈ±ÑõÎüÁ×Ñ±»¯ÏÂÇ¿»¯ÉúÎï³ýÁ×ÏµÍ³ÎÛÄà³ýÁ×·½Ê½µÄ×ª»¯()
¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- ¾í:
-
42¾í
- ÆÚÊý:
-
2020Äê6ÆÚ
- Ò³Âë:
-
696
- À¸Ä¿:
-
ÑÐ¾¿±¨¸æ
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2020-10-01
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- ×÷Õß:
-
ÑîÈï´º; ÓáÐ¡¾ü; ÕÔÔªÌí; É£Ù»Ù»; Íõ·¼¾ý; ³ÂÓÀÖ¾; Âí¾ê
-
1.À¼ÖÝ½»Í¨´óÑ§»·¾³ÓëÊÐÕþ¹¤³ÌÑ§Ôº£¬¸ÊËà À¼ÖÝ 730070£» ª¤2.¸ÊËàÊ¡ÎÛË®´¦ÀíÐÐÒµ¼¼ÊõÖÐÐÄ£¬¸ÊËà À¼ÖÝ 730070
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
µç×ÓÊÜÌå; Ç¿»¯ÉúÎï³ýÁ×; ·´Ïõ»¯¾ÛÁ×¾ú
- ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
-
A
- ÕªÒª:
-
²ÉÓÃ½»ÌæÑáÑõ/È±Ñõ/ºÃÑõÔËÐÐµÄÐòÅúÊ½»îÐÔÎÛÄà·´Ó¦Æ÷£¨SBR£©£¬Í¨¹ýÌÝ¶ÈÍ¶¼Óµç×ÓÊÜÌåNO-3£¬¿¼²ì³¤ÆÚÈ±ÑõÎüÁ×Ñ±»¯ÏÂÇ¿»¯ÉúÎï³ýÁ×£¨EBPR£©ÏµÍ³µÄÐÔÄÜ¼°³ýÁ×·½Ê½µÄ×ª»¯¡£½á¹û±íÃ÷£¬µ±½øË®CODÎª300~450 mg/L¡¢PO3-4£¨ÒÔP¼Æ£¬ÏÂÍ¬£©ºÍ°±µª·Ö±ðÎª8¡¢14 mg/LÊ±£¬Ñ±»¯ÆÚ¼äTNÈ¥³ýÂÊ¾ù±£³ÖÔÚ75%ÒÔÉÏ£¬³¤ÆÚÈ±ÑõÎüÁ×Ñ±»¯¶ÔCODºÍ°±µªµÄÈ¥³ýÃ»ÓÐÓ°Ïì¡£ÏõÌ¬µªÍ¶¼ÓÁ¿Îª5 mg/LÊ±£¬EBPRÏµÍ³Òòµç×ÓÊÜÌåÍ¶¼Ó²»×ã³ýÁ×ÐÔÄÜÑ¸ËÙ¶ñ»¯£¬Ôö¼ÓÏõÌ¬µªÍ¶¼ÓÁ¿ÖÁ10 mg/L£¬¾¹ý½ü30 dµÄ»Ö¸´£¬È±ÑõÎüÁ×ÂÊ×î¸ß¿É´ï97.67%£¬½øÒ»²½Ìá¸ßÏõÌ¬µªÍ¶¼ÓÁ¿ÖÁ15 mg/L£¬ÏµÍ³ÄÚÏõÌ¬µªµÄ»ýÀÛµ¼ÖÂÈ±ÑõÎüÁ×ÂÊÏÂ½µ¡£ÎÛÄàÎüÁ×Ð¡ÊÔ½á¹û±íÃ÷£¬¾È±ÑõÎüÁ×Ñ±»¯ºó£¬¼´Ê¹³ýÁ×ÐÔÄÜÇ·¼ÑµÄµÍÅ¨¶Èµç×ÓÊÜÌåÏµÍ³ÎÛÄàÒ²¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ·´Ïõ»¯ÎüÁ×ÄÜÁ¦£¬¿É¼û¾NO-3³¤ÆÚÑ±»¯µÄÈ±ÑõÎüÁ×ÏµÍ³ÓÐÀûÓÚÉ¸Ñ¡ÒÔNO-3Îªµç×ÓÊÜÌåµÄ·´Ïõ»¯¾ÛÁ×¾ú¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
2020-08-20