为应对2017年底绵阳出现的一次重污染天气，绵阳政府于2017年12月25日0时至29日12时首次实行了机动车尾号限行措施。利用2017年12月20日至2018年1月2日绵阳4个国控环境质量监测站点的CO、NO 2 、SO 2 、O 3 、PM 2.5 、PM 10 的数据分析限行前后的污染物浓度变化特征，并结合气象数据进行污染成因分析。结果表明，大气颗粒物PM 2.5 和PM 10 是此次重污染天气的首要污染物，机动车尾号限行措施对PM 2.5 和PM 10 有一定的减排效果。机动车尾号限行措施对NO 2 、SO 2 、O 3 具有明显的减排效果，而对CO几乎没有减排效果。限行前和限行期大气颗粒物主要来源于化学转化形成的二次颗粒物，而限行后则转为沙尘、扬尘等一次颗粒物。江油对绵阳大气颗粒物PM 2.5 、PM 10 影响很大，气流轨迹出现频率高，大气颗粒物浓度也高，有必要考虑进行区域联防联控。