[1] 杜筱筱,廖婷婷,范江琳,等. 绵阳重污染天气机动车限行对空气质量的影响研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):702.
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 绵阳重污染天气机动车限行对空气质量的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
702
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 杜筱筱廖婷婷范江琳杨寅山
 1.四川省气象灾害防御技术中心，四川 成都 610072；2.高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室，四川 成都 610072；3.成都信息工程大学大气科学学院，高原大气与环境四川省重点实验室，四川 成都 610225；4.四川省气象台，四川 成都 610072
关键词:
 机动车尾号限行空气质量潜在源区贡献浓度权重轨迹
文献标志码:
A
摘要:
 为应对2017年底绵阳出现的一次重污染天气，绵阳政府于2017年12月25日0时至29日12时首次实行了机动车尾号限行措施。利用2017年12月20日至2018年1月2日绵阳4个国控环境质量监测站点的CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10的数据分析限行前后的污染物浓度变化特征，并结合气象数据进行污染成因分析。结果表明，大气颗粒物PM2.5和PM10是此次重污染天气的首要污染物，机动车尾号限行措施对PM2.5和PM10有一定的减排效果。机动车尾号限行措施对NO2、SO2、O3具有明显的减排效果，而对CO几乎没有减排效果。限行前和限行期大气颗粒物主要来源于化学转化形成的二次颗粒物，而限行后则转为沙尘、扬尘等一次颗粒物。江油对绵阳大气颗粒物PM2.5、PM10影响很大，气流轨迹出现频率高，大气颗粒物浓度也高，有必要考虑进行区域联防联控。

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更新日期/Last Update: 2020-09-22