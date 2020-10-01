[1] 李菡,毕江涛. 脱氮复合菌群的构建及其效果[J].环境污染与防治,2020,42(6):707.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):707.
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 脱氮复合菌群的构建及其效果()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
707
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 李菡毕江涛
 1.宁夏大学农学院，宁夏 银川 750021； 2.宁夏大学环境工程研究院，宁夏 银川750021
关键词:
 脱氮复合菌群复配比条件优化碳源
文献标志码:
A
摘要:
 为探讨复合菌群对含氮废水的脱氮效果，从鱼池养殖废水中分离筛选出3株脱氮能力较强的菌株LAB004、AD012和NSP101。分析3株菌株在不同复配比下的脱氮效果，从而构建脱氮复合菌群并对该复合菌群进行生长条件优化，最后以乙酸钠、麦芽糖、蔗糖和葡萄糖为碳源，分析了不同碳源对复合菌群生长和脱氮性能的影响。结果显示，当复配比为LAB004∶AD012∶NSP101=3∶2∶4（菌体体积比）时构建的复合菌群的脱氮效果最佳，该复合菌群经生长条件优化后，在接种量为8%（体积分数）、C/N（质量比）为15、pH为7.0的条件下脱氮效果较好，当以乙酸钠为唯一碳源时复合菌群18 h左右达到生长峰值，脱氮率达到90%以上。由菌株LAB004、AD012和NSP101组成的复合菌群具有良好的脱氮效果，在水体氮污染治理方面具有一定的应用潜力。

相似文献/References:

[1]张志强 林波.利用啤酒废水所产微生物絮凝剂处理靛蓝印染废水的研究[J].环境污染与防治,2006,(2):149.
[2]周云 刘英 张志强等.微生物絮凝剂制备的研究新进展[J].环境污染与防治,2014,(4):80.

更新日期/Last Update: 2020-09-22