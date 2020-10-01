为探讨复合菌群对含氮废水的脱氮效果，从鱼池养殖废水中分离筛选出3株脱氮能力较强的菌株LAB004、AD012和NSP101。分析3株菌株在不同复配比下的脱氮效果，从而构建脱氮复合菌群并对该复合菌群进行生长条件优化，最后以乙酸钠、麦芽糖、蔗糖和葡萄糖为碳源，分析了不同碳源对复合菌群生长和脱氮性能的影响。结果显示，当复配比为LAB004∶AD012∶NSP101=3∶2∶4（菌体体积比）时构建的复合菌群的脱氮效果最佳，该复合菌群经生长条件优化后，在接种量为8%（体积分数）、C/N（质量比）为15、pH为7.0的条件下脱氮效果较好，当以乙酸钠为唯一碳源时复合菌群18 h左右达到生长峰值，脱氮率达到90%以上。由菌株LAB004、AD012和NSP101组成的复合菌群具有良好的脱氮效果，在水体氮污染治理方面具有一定的应用潜力。