ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]Íõ¾²¡¡Áõï£ï£¡¡ÐíÐÐÒåµÈ.Õã½Ê¡ÒûÓÃË®Ô´ÓÐ»ú¶¾ÎïÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°½¡¿µ·çÏÕÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(7):29.
[2]ÑîÏþºì,ÖÜÀî,Îâ½¨,µÈ.ºþÖÝÊÐÖÐÐÄ³ÇÇøÒûÓÃË®Ô´µØ·à´ó³¦¾úÈºÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°Ô´½âÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(7):39.
[3]³ÂÃù,ÒüÎÀÆ¼,ÓáÃÀÏã,µÈ.ÒûÓÃË®Ô´µØÍ»·¢ÐÔÎÛÈ¾ÊÂ¼þÔ¤¾¯ÏµÍ³µÄ¹¹½¨¼°Ó¦ÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2012,(4):92.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2012,(6):92.
[4]·âÀö,ÕÅ¾ý,·âÀ×,µÈ. ÈýÏ¿¿âÇøÖ÷Òª³ÇÕòÒûÓÃË®Ô´µØË®ÖÊ½¡¿µ·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(2):44.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(6):44.
[5]Ð»ÈØÈØ,ÖÜ¿Éº,Íõ·Æ·ï#.»ùÓÚ·ÖÀà±ðÆÀ¼Û·½·¨µÄË®Ô´µØË®ÖÊÎÛÈ¾ÌØÕ÷·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(3Íø):1.