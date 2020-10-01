[1] ÑîÓîÐù,ÐìÈðð¨,·ëÆôÑÔ,µÈ. 3ÖÖà­ÅµÍªÀà¿¹ÉúËØÔÚÂæÂíºþÒûÓÃË®Ô´µØ³Á»ýÎïÉÏµÄÎü¸½ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(6):717.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):717.
µã»÷¸´ÖÆ

 3ÖÖà­ÅµÍªÀà¿¹ÉúËØÔÚÂæÂíºþÒûÓÃË®Ô´µØ³Á»ýÎïÉÏµÄÎü¸½ÌØÕ÷()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
42¾í
ÆÚÊý:
2020Äê6ÆÚ
Ò³Âë:
717
À¸Ä¿:
ÑÐ¾¿±¨¸æ
³ö°æÈÕÆÚ:
2020-10-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ÑîÓîÐùÐìÈðð¨·ëÆôÑÔËÎæÂÍôÅôÂ·Æ½ÃÏÇì¿¡
 1.½­ËÕÊ¡ÀÏ¹¤Òµ»ùµØ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÉúÌ¬ÐÞ¸´Ð­Í¬´´ÐÂÖÐÐÄ£¬½­ËÕ ÐìÖÝ 221116£»ª¤2.ÖÐ¹ú¿óÒµ´óÑ§»·¾³Óë²â»æÑ§Ôº£¬½­ËÕ ÐìÖÝ 221116
¹Ø¼ü´Ê:
 à­ÅµÍªÀà¿¹ÉúËØÒûÓÃË®Ô´µØÂæÂíºþ³Á»ýÎïÎü¸½ÌØÕ÷
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ÎªÌ½¾¿à­ÅµÍªÀà¿¹ÉúËØ(QNs)ÔÚÒûÓÃË®Ô´µØµÄÎü¸½ÌØÕ÷£¬2019Äê6ÔÂÓÚ½­ËÕÂæÂíºþÒûÓÃË®Ô´µØ²É¼¯³Á»ýÎïÑùÆ·£¬ÓÃ5ÖÖ¶¯Á¦Ñ§·½³ÌÄâºÏ³Á»ýÎï¶ÔÅµ·úÉ³ÐÇ(NOR)¡¢»·±ûÉ³ÐÇ(CIP)ºÍÑõ·úÉ³ÐÇ(OFL)µÄÎü¸½¶¯Á¦Ñ§¹ý³Ì£¬²¢ÓÃLangmuirºÍFreundlichÄ£ÐÍÄâºÏÒÔÉÏ3ÖÖQNsµÄÎü¸½ÈÈÁ¦Ñ§¹ý³Ì£¬·ÖÎöÁËpH¡¢Ë®ÍÁ±ÈºÍ²»Í¬Na+¡¢Ca2+¡¢Mg2+¡¢Al3+Å¨¶È¶ÔÎü¸½¹ý³ÌµÄÓ°Ïì¡£½á¹û±íÃ÷£ºÂæÂíºþ³Á»ýÎï¶Ô3ÖÖQNsµÄÎü¸½ÔÚ8 h´ïµ½Æ½ºâ£¬×¼¶þ¼¶¶¯Á¦Ñ§·½³ÌºÍLangmuirÄ£ÐÍÄÜ¸üºÃµØÃèÊö3ÖÖQNsµÄÎü¸½¶¯Á¦Ñ§ºÍÈÈÁ¦Ñ§¹ý³Ì¡£ËáÐÔÌõ¼þÏÂ£¬3ÖÖQNsµÄÎü¸½Ð§¹û¸üºÃ£¬ÇÒÔÚpH=5Ê±Æ½ºâÎü¸½Á¿×î´ó¡£Æ½ºâÎü¸½Á¿Ëæ×ÅË®ÍÁ±ÈµÄÉÏÉý¶øÏÂ½µ¡£Na+¶ÔÎü¸½µÄÒÖÖÆ×÷ÓÃ²»Ã÷ÏÔ£¬Ca2+ºÍMg2+µÄÒÖÖÆ×÷ÓÃ½ÏÇ¿£¬¶øAl3+¶ÔÎü¸½±íÏÖÎª´Ù½ø×÷ÓÃ¡£Ó¦ÔÚ¿ÝË®ÆÚºÍÄÏË®±±µ÷Ê±ÆÚ¼ÓÇ¿¶ÔÂæÂíºþÒûÓÃË®Ô´µØ£¨ÓÈÆäÊÇ¶«±±²¿)QNsÎÛÈ¾µÄ¹Ø×¢¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]Íõ¾²¡¡Áõï£ï£¡¡ÐíÐÐÒåµÈ.Õã½­Ê¡ÒûÓÃË®Ô´ÓÐ»ú¶¾ÎïÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°½¡¿µ·çÏÕÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(7):29.
[2]ÑîÏþºì,ÖÜÀî,Îâ½¨,µÈ.ºþÖÝÊÐÖÐÐÄ³ÇÇøÒûÓÃË®Ô´µØ·à´ó³¦¾úÈºÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°Ô´½âÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(7):39.
[3]³ÂÃù,ÒüÎÀÆ¼,ÓáÃÀÏã,µÈ.ÒûÓÃË®Ô´µØÍ»·¢ÐÔÎÛÈ¾ÊÂ¼þÔ¤¾¯ÏµÍ³µÄ¹¹½¨¼°Ó¦ÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2012,(4):92.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2012,(6):92.
[4]·âÀö,ÕÅ¾ý,·âÀ×,µÈ. ÈýÏ¿¿âÇøÖ÷Òª³ÇÕòÒûÓÃË®Ô´µØË®ÖÊ½¡¿µ·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(2):44.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(6):44.
[5]Ð»ÈØÈØ,ÖÜ¿Éº­,Íõ·Æ·ï#.»ùÓÚ·ÖÀà±ðÆÀ¼Û·½·¨µÄË®Ô´µØË®ÖÊÎÛÈ¾ÌØÕ÷·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(3Íø):1.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2020-09-22