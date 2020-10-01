[1] 贺任,杨田丽,吴毅,等. 热活化介孔水生苔藓植物化石对水溶液中Cd(Ⅱ)的去除效应[J].环境污染与防治,2020,42(6):723.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):723.
热活化介孔水生苔藓植物化石对水溶液中Cd(Ⅱ)的去除效应()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年6期
- 页码:
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723
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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贺任; 杨田丽; 吴毅; 谢勇; 刘勇; UCHE Omeoga; 王文磊; 胡云楚
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1.中南林业科技大学理学院，湖南 长沙 410004；2.中南林业科技大学林学院，湖南 长沙 410004；3.中南林业科技大学应用化学研究所，湖南 长沙 410004
- 关键词:
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介孔; 上水石; 热活化; 塌陷; Cd(Ⅱ); 吸附
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用热活化技术改性上水石，探讨热活化前后上水石的特征变化和吸附能力，同时考察了热活化后上水石对Cd(Ⅱ)的吸附动力学、吸附热力学及吸附机理。结果表明：（1）热活化后上水石表面形成塌陷和界面缺陷，能提供更多的吸附活性位点来有效提高其吸附能力。（2）上水石经750 ℃热活化后，吸附量显著提高。其中，750 ℃热活化后的山东省、山西省上水石的最大吸附量分别为37.20、24.65 mg/g。上水石对Cd(Ⅱ)的吸附更符合准二级动力学模型，表明吸附速率由化学吸附控制。Langmuir模型能更好拟合上水石对Cd(Ⅱ)的吸附，反映了该吸附过程是单层吸附。（3）热活化后上水石对Cd(Ⅱ)的吸附机理可归因于形成了CdCO3、Cd(OH)2和(Ca，Cd)CO3的表面沉淀。
更新日期/Last Update:
2020-09-22