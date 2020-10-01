采用热活化技术改性上水石，探讨热活化前后上水石的特征变化和吸附能力，同时考察了热活化后上水石对Cd(Ⅱ)的吸附动力学、吸附热力学及吸附机理。结果表明：（1）热活化后上水石表面形成塌陷和界面缺陷，能提供更多的吸附活性位点来有效提高其吸附能力。（2）上水石经750 ℃热活化后，吸附量显著提高。其中，750 ℃热活化后的山东省、山西省上水石的最大吸附量分别为37.20、24.65 mg/g。上水石对Cd(Ⅱ)的吸附更符合准二级动力学模型，表明吸附速率由化学吸附控制。Langmuir模型能更好拟合上水石对Cd(Ⅱ)的吸附，反映了该吸附过程是单层吸附。（3）热活化后上水石对Cd(Ⅱ)的吸附机理可归因于形成了CdCO 3 、Cd(OH) 2 和(Ca，Cd)CO 3 的表面沉淀。