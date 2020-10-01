将季铵盐（QAC）改性聚偏氟乙烯（PVDF）膜运用于厌氧膜生物反应器（AnMBR），评估了其抗污染性能，探讨了厌氧微生物在QAC/PVDF膜上短期暴露时的活性变化情况。结果表明，QAC/PVDF膜在AnMBR中清洗周期较长，说明QAC/PVDF膜可延缓AnMBR的膜污染形成；将厌氧微生物短期暴露于QAC/PVDF膜的环境中，QAC/PVDF膜对厌氧生物处理相关酶活性影响较小，不会引起厌氧微生物细胞破损或产甲烷性能下降。但随着直接接触的QAC浓度上升，厌氧微生物细胞破损比例上升，相关酶活性和产甲烷性能下降。