[1] 陈广,虞雪晴,张厚强,等. 季铵盐改性聚偏氟乙烯膜抗污染性能及其对厌氧膜生物反应器微生物的潜在影响研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):737.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):737.
季铵盐改性聚偏氟乙烯膜抗污染性能及其对厌氧膜生物反应器微生物的潜在影响研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年6期
- 页码:
-
737
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2020-10-01
文章信息/Info
- 作者:
-
陈广; 虞雪晴; 张厚强; 裘湛; 张星冉; 王志伟
-
1.上海城投污水处理有限公司，上海 201203；2.同济大学环境科学与工程学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室，上海 200092
- 关键词:
-
厌氧膜生物反应器; 季铵盐; 膜污染; 膜材料; 污水处理
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
将季铵盐（QAC）改性聚偏氟乙烯（PVDF）膜运用于厌氧膜生物反应器（AnMBR），评估了其抗污染性能，探讨了厌氧微生物在QAC/PVDF膜上短期暴露时的活性变化情况。结果表明，QAC/PVDF膜在AnMBR中清洗周期较长，说明QAC/PVDF膜可延缓AnMBR的膜污染形成；将厌氧微生物短期暴露于QAC/PVDF膜的环境中，QAC/PVDF膜对厌氧生物处理相关酶活性影响较小，不会引起厌氧微生物细胞破损或产甲烷性能下降。但随着直接接触的QAC浓度上升，厌氧微生物细胞破损比例上升，相关酶活性和产甲烷性能下降。
更新日期/Last Update:
2020-09-22