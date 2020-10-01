为了探究三峡水库沉积土粪便污染情况，以万州段为例，在蓄水期采集了9个采样点的沉积土，分析了理化性质和微生物指标。结果发现，三峡水库万州段沉积土的pH为6.24~7.01，含水率为9.00%~25.70%，有机质质量分数为1.90%~3.70%，细菌总数为1.30×106~9.37×108 cfu/g，真菌总数为1.12×103~1.44×105 cfu/g，放线菌总数为8.33×104~8.85×108 cfu/g，总大肠菌群数为120~3 500 MPN/g，耐热大肠菌群数为<20~790 MPN/g，大肠埃希氏菌数为<20~210 MPN/g。结果表明，三峡水库万州段沉积土受到了不同程度的粪便污染。总体而言，属于干流回水区或支流且位于江北、城市排污口下游的沉积土粪便污染较属于干流且位于江南、周围无排污口的沉积土严重。沉积土的理化性质与微生物指标基本没有相关性。但微生物指标之间基本可以相互印证，指示沉积土的粪便污染情况。