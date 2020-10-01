[1] 杜慧慧,程飞,肖国生,等. 三峡水库万州段沉积土粪便污染分析[J].环境污染与防治,2020,42(6):751.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):751.
三峡水库万州段沉积土粪便污染分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年6期
- 页码:
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751
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2020-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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杜慧慧; 程飞; 肖国生; 马光香; 宋然然
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1.重庆三峡学院生物与食品工程学院，重庆 404120；2.三峡库区可持续发展研究中心，重庆 404120
- 关键词:
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三峡水库; 沉积土; 微生物; 粪便污染指示菌
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了探究三峡水库沉积土粪便污染情况，以万州段为例，在蓄水期采集了9个采样点的沉积土，分析了理化性质和微生物指标。结果发现，三峡水库万州段沉积土的pH为6.24~7.01，含水率为9.00%~25.70%，有机质质量分数为1.90%~3.70%，细菌总数为1.30×106~9.37×108 cfu/g，真菌总数为1.12×103~1.44×105 cfu/g，放线菌总数为8.33×104~8.85×108 cfu/g，总大肠菌群数为120~3 500 MPN/g，耐热大肠菌群数为<20~790 MPN/g，大肠埃希氏菌数为<20~210 MPN/g。结果表明，三峡水库万州段沉积土受到了不同程度的粪便污染。总体而言，属于干流回水区或支流且位于江北、城市排污口下游的沉积土粪便污染较属于干流且位于江南、周围无排污口的沉积土严重。沉积土的理化性质与微生物指标基本没有相关性。但微生物指标之间基本可以相互印证，指示沉积土的粪便污染情况。
更新日期/Last Update:
2020-09-22