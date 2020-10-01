[1] 潘湘龙,潘媛媛,肖化云,等. 焦作市冬季PM2.5中水溶性离子组成特征及来源解析[J].环境污染与防治,2020,42(6):755.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):755.
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 焦作市冬季PM2.5中水溶性离子组成特征及来源解析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
755
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 潘湘龙潘媛媛肖化云张忠义郑能建张永运
 1.东华理工大学江西省大气污染成因与控制重点实验室，江西 南昌 330013；2.东华理工大学地球科学学院，江西 南昌 330013；3.东华理工大学水资源与环境工程学院，江西 南昌 330013
关键词:
PM2.5水溶性离子焦作市组成特征来源解析
文献标志码:
A
摘要:
 为探讨焦作市冬季PM2.5中水溶性离子特征及其来源，于2017年12月至2018年2月在焦作市区连续采集大气颗粒物PM2.5样品，测定其中9种水溶性离子浓度。结果表明，焦作市冬季PM2.5质量浓度为（99.11±73.26） μg/m3，总水溶性离子质量浓度为（66.88±48.68） μg/m3，其中NO-3、SO2-4、NH+4是水溶性离子的主要成分，3者合计占总水溶性离子的81.5％（质量分数）。与清洁天相比，污染天NO-3、SO2-4、NH+4在PM2.5中的占比显著增加，表明人为活动排放的二次污染物是焦作市冬季污染天PM2.5的主要贡献成分；随着相对湿度的增加，大气中存在明显的气溶胶二次转化过程；焦作市大气PM2.5移动源贡献大于固定源。焦作市PM2.5中水溶性离子在清洁天主要受工业和生物质燃烧影响，而在污染天主要受气态污染物二次转化影响；后向轨迹聚类显示，采样期间焦作市主要受京津冀地区、西北地区气团影响。

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更新日期/Last Update: 2020-09-22