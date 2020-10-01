[1] ÍõÐÂ,ÌÀ½­Îä,ÎâÒÝ·É,µÈ. ¾©º¼ÔËºÓº¼ÖÝ¶ÎË®ÌåÎÛÈ¾ºÍÏ¸¾úÈºÂä½á¹¹ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(6):760.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):760.
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¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

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2020-10-01

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ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ÕÅÎµÎÄ ÕÅ ×Æ.Ö±Á´Íé»ù±½»ÇËáÄÆÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐµÄÏ¸¾ú¡¢Õæ¾úÉúÌ¬Ñ§ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1992,(3):2.
[2]Íõ°®Àö[¡¢] ËÎÖ¾»Û Íõ¸£Ã÷.Ôå¾ú»ìºÏ¹Ì¶¨»¯¼°Æä¶ÔÎÛË®µÄ¾»»¯[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(9):14.
[3]Íõº£Óñ¡¡Íõ¡¡½à¡¡Ëï«˜Ê¯.Ò»Öê¼×±½½µ½â¾úµÄÉ¸Ñ¡¼°½µ½â¼×±½ÌØÐÔµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(9):1.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2020-09-22