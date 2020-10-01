为探究白水江表层沉积物溶解性有机质（DOM）荧光特性，2018年3月采集研究区深度为0～20 cm的沉积物，采用三维荧光光谱技术、区域积分法和荧光指数法，确定主要荧光物质种类，并结合表层水基本参数等数据分析荧光组分的来源、转化过程与空间分布差异。结果表明：（1）白水江表层沉积物DOM以类蛋白有机物为主，其中可溶性微生物降解产物占总体荧光物质相对含量的64.56%～73.06%；各断面均出现明显的可溶性微生物降解产物荧光峰；相比上游，中、下游荧光强度逐渐增强，并出现类酪氨酸与类色氨酸荧光峰。（2）上游至下游，总荧光组分、各荧光组分含量均呈现逐渐升高的趋势。人类活动可能是造成白水江表层沉积物DOM荧光组分存在空间分异的主导因素。