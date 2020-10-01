[1] 黄俊霖,苏婧,孙源媛,等. 白水江表层沉积物溶解性有机质荧光特性研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):775.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):775.
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 白水江表层沉积物溶解性有机质荧光特性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
775
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 黄俊霖苏婧孙源媛郑明霞林兵
 1.中国环境科学研究院，国家环境保护地下水污染模拟与控制重点实验室，北京 100012；2.深圳中环博宏环境技术有限公司，广东 深圳 518000
关键词:
白水江表层沉积物溶解性有机质三维荧光
文献标志码:
A
摘要:
 为探究白水江表层沉积物溶解性有机质（DOM）荧光特性，2018年3月采集研究区深度为0～20 cm的沉积物，采用三维荧光光谱技术、区域积分法和荧光指数法，确定主要荧光物质种类，并结合表层水基本参数等数据分析荧光组分的来源、转化过程与空间分布差异。结果表明：（1）白水江表层沉积物DOM以类蛋白有机物为主，其中可溶性微生物降解产物占总体荧光物质相对含量的64.56%～73.06%；各断面均出现明显的可溶性微生物降解产物荧光峰；相比上游，中、下游荧光强度逐渐增强，并出现类酪氨酸与类色氨酸荧光峰。（2）上游至下游，总荧光组分、各荧光组分含量均呈现逐渐升高的趋势。人类活动可能是造成白水江表层沉积物DOM荧光组分存在空间分异的主导因素。

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更新日期/Last Update: 2020-09-22