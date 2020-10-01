农田土壤的砷污染对现代农业可持续发展和农产品质量安全构成了严重威胁，砷污染农田土壤治理已成为迫切需要解决的重大生态环境问题。化学修复技术是一种有效的土壤修复方法，重点介绍了3种化学修复技术（化学淋洗、化学钝化和土壤性能化学改良）对砷污染土壤的作用机理和影响因素，综合分析了各方法应用存在的问题以及未来的发展方向，以期为未来砷污染农田土壤高效绿色的化学修复技术研究与应用提供参考。