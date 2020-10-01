[1] 林海,潘翰林,贺银海,等. 砷污染农田土壤的化学修复技术研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(6):780.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):780.
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 砷污染农田土壤的化学修复技术研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
780
栏目:
综述
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 林海潘翰林贺银海董颖博李冰
 1.北京科技大学能源与环境工程学院，北京 100083；2.工业典型污染物资源化处理北京市重点实验室，北京 100083
关键词:
 农田土壤化学淋洗化学钝化化学改良
文献标志码:
A
摘要:
 农田土壤的砷污染对现代农业可持续发展和农产品质量安全构成了严重威胁，砷污染农田土壤治理已成为迫切需要解决的重大生态环境问题。化学修复技术是一种有效的土壤修复方法，重点介绍了3种化学修复技术（化学淋洗、化学钝化和土壤性能化学改良）对砷污染土壤的作用机理和影响因素，综合分析了各方法应用存在的问题以及未来的发展方向，以期为未来砷污染农田土壤高效绿色的化学修复技术研究与应用提供参考。

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更新日期/Last Update: 2020-09-22