水泥工业大气污染物排放要求持续收严，各地提出了各类超低排放标准，但满足这些标准的改造技术尚不成熟，给后续技改效果带来了不确定性。结合技术原理和技术经济指标，对比分析了NO x 、SO 2 、颗粒物（PM）超低排放改造技术。结合现有技术案例分析发现，NO x 收严到50 mg/m3技术可达，但改造难度大、经济性欠佳，可先行收严到100 mg/m3；采用湿法脱硫，SO 2 可稳定在35 mg/m3以下；PM排放限值收严到10 mg/m3较为适宜。同步实施PM、SO 2 、NO x 超低排放改造、多技术组合使用时各技术会相互影响，因此超低排放技术改造需全流程多污染物协同控制。通过分析各技术组合使用的潜在问题，提出适用于不同的PM、SO 2 、NO x 超低排放限值组合的多污染物协同控制技术路线。