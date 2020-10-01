[1] 周荣,吴建,朱俊. 水泥厂超低排放标准及技术研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):788.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):788.
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 水泥厂超低排放标准及技术研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
788
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 周荣吴建朱俊
 浙江省生态环境科学设计研究院，浙江 杭州 310007
关键词:
 水泥超低排放脱硫脱硝除尘
文献标志码:
A
摘要:
 水泥工业大气污染物排放要求持续收严，各地提出了各类超低排放标准，但满足这些标准的改造技术尚不成熟，给后续技改效果带来了不确定性。结合技术原理和技术经济指标，对比分析了NOx、SO2、颗粒物（PM）超低排放改造技术。结合现有技术案例分析发现，NOx收严到50 mg/m3技术可达，但改造难度大、经济性欠佳，可先行收严到100 mg/m3；采用湿法脱硫，SO2可稳定在35 mg/m3以下；PM排放限值收严到10 mg/m3较为适宜。同步实施PM、SO2、NOx超低排放改造、多技术组合使用时各技术会相互影响，因此超低排放技术改造需全流程多污染物协同控制。通过分析各技术组合使用的潜在问题，提出适用于不同的PM、SO2、NOx超低排放限值组合的多污染物协同控制技术路线。

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更新日期/Last Update: 2020-09-22