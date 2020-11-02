[1] 陈晓菲,张巍,潘昕,等. 电化学法合成金属有机骨架化合物对含氧挥发性有机物的吸附性能[J].环境污染与防治,2020,42(7):812.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):812.
点击复制

 电化学法合成金属有机骨架化合物对含氧挥发性有机物的吸附性能()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
812
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 陈晓菲张巍潘昕修光利
 1.华东理工大学资源与环境工程学院，上海 200237；2.国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室，上海 200237；3.上海市环境保护化学污染物环境标准与风险管理重点实验室，上海 200237；4.上海污染控制与生态安全研究院，上海 200092
关键词:
 金属有机骨架化合物吸附挥发性有机物乙酸乙酯异丙醇
文献标志码:
A
摘要:
 使用电化学法合成了3种金属有机骨架化合物（MOFs）Cu-BTC、MIL-100(Al)、ZIF-8，测定了3种MOFs对代表性含氧挥发性有机物（VOCs）异丙醇与乙酸乙酯的平衡吸附容量，并结合不同湿度条件下的穿透实验，考察了MOFs对于含氧VOCs的吸附性能。结果表明，ZIF-8对异丙醇和乙酸乙酯的平衡吸附容量最大，通过Langmuir模型拟合所得的异丙醇和乙酸乙酯理论最大吸附容量分别达到了530、613 mg/g。在穿透实验中，总体上看，ZIF-8对异丙醇、乙酸乙酯的吸附容量利用率也最大，达到90.9%和87.8%。而随着湿度增加，3种MOFs的吸附容量利用率均下降。相比Cu-BTC和MIL-100(Al)，ZIF-8在高湿度条件下能保持最佳的吸附性能。当相对湿度从3%±2%增加到90%±2%后，其对异丙醇、乙酸乙酯的穿透吸附量仅下降10.9%和22.7%。3种MOFs重复使用4次后仍能保持较好的吸附性能。

相似文献/References:

[1]欧海峰 林金画.活性炭纤维吸附-催化燃烧装置处理有机废气[J].环境污染与防治,2002,(2):85.
[2]解 斌 何 芳 李 泓 葛海霞.炉渣吸附处理中成药生产废水的研究[J].环境污染与防治,1992,(5):17.
[3]袁　波　王丽萍　华素兰等.有机复合粘土颗粒处理乳化含油废水的研究[J].环境污染与防治,2006,(6):448.
[4]谢复青 何星存 黄　智等.钢渣/焦炭吸附—微波降解法处理阳离子染料废水[J].环境污染与防治,2006,(7):496.
[5]尹炳奎　朱石清　朱南文等.生物质活性炭的制备及其染料废水中的应用[J].环境污染与防治,2006,(8):608.
[6]刘永红　叶发兵　岳霞丽等.pH及Zn2+对土壤和铁、铝氧化物吸附苄嘧磺隆的影响[J].环境污染与防治,2006,(9):649.
[7]王丽娜　商　平　于华勇等.生物材料治理镉污染研究进展[J].环境污染与防治,2006,(10):780.
[8]陈飞霞　魏沙平　魏世强.毒死蜱在不同土壤腐殖酸上的吸附/解吸特征[J].环境污染与防治,2006,(11):818.
[9]曾庆玲　李咏梅 顾国维.好氧污泥对17β-雌二醇吸附性能的研究[J].环境污染与防治,2007,(2):90.
[10]秦传玉　赵勇胜　刘　娜等.阿特拉津在土壤中的吸附行为[J].环境污染与防治,2007,(3):165.

更新日期/Last Update: 2020-09-27