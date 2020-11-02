使用电化学法合成了3种金属有机骨架化合物（MOFs）Cu-BTC、MIL-100(Al)、ZIF-8，测定了3种MOFs对代表性含氧挥发性有机物（VOCs）异丙醇与乙酸乙酯的平衡吸附容量，并结合不同湿度条件下的穿透实验，考察了MOFs对于含氧VOCs的吸附性能。结果表明，ZIF-8对异丙醇和乙酸乙酯的平衡吸附容量最大，通过Langmuir模型拟合所得的异丙醇和乙酸乙酯理论最大吸附容量分别达到了530、613 mg/g。在穿透实验中，总体上看，ZIF-8对异丙醇、乙酸乙酯的吸附容量利用率也最大，达到90.9%和87.8%。而随着湿度增加，3种MOFs的吸附容量利用率均下降。相比Cu-BTC和MIL-100(Al)，ZIF-8在高湿度条件下能保持最佳的吸附性能。当相对湿度从3%±2%增加到90%±2%后，其对异丙醇、乙酸乙酯的穿透吸附量仅下降10.9%和22.7%。3种MOFs重复使用4次后仍能保持较好的吸附性能。