考察不同底物浓度、pH及金属离子对丛毛单胞菌（Comamonas sp.）Z1（以下简写为Z1）降解邻甲酚与对甲酚的影响，并利用高效液相色谱/质谱对降解产物进行分析。结果表明：（1）Z1可利用邻甲酚与对甲酚作为唯一碳源进行生长，36 h内能将25～75 mg/L邻甲酚、25～200 mg/L对甲酚完全降解。（2）Z1可在pH为8.0时将50 mg/L邻甲酚或100 mg/L对甲酚快速降解。（3）Mg2+对Z1生长、底物降解产生促进作用，Co2+、Ni2+、Cu2+等金属离子则具有抑制作用。（4）推断Z1能利用龙胆酸与儿茶酚途径降解邻甲酚，通过龙胆酸途径降解对甲酚。