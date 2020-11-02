[1] 张立志,余思彤,袁欣,等. 丛毛单胞菌对邻甲酚及对甲酚的降解特性[J].环境污染与防治,2020,42(7):820.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):820.
点击复制

 丛毛单胞菌对邻甲酚及对甲酚的降解特性()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
820
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 张立志余思彤袁欣王钰宋兆健包永明张旭旺
 大连理工大学海洋科学与技术学院，辽宁 盘锦 124221
关键词:
 邻甲酚对甲酚丛毛单胞菌生物降解降解途径
文献标志码:
A
摘要:
 考察不同底物浓度、pH及金属离子对丛毛单胞菌（Comamonas sp.）Z1（以下简写为Z1）降解邻甲酚与对甲酚的影响，并利用高效液相色谱/质谱对降解产物进行分析。结果表明：（1）Z1可利用邻甲酚与对甲酚作为唯一碳源进行生长，36 h内能将25～75 mg/L邻甲酚、25～200 mg/L对甲酚完全降解。（2）Z1可在pH为8.0时将50 mg/L邻甲酚或100 mg/L对甲酚快速降解。（3）Mg2+对Z1生长、底物降解产生促进作用，Co2+、Ni2+、Cu2+等金属离子则具有抑制作用。（4）推断Z1能利用龙胆酸与儿茶酚途径降解邻甲酚，通过龙胆酸途径降解对甲酚。
更新日期/Last Update: 2020-09-27