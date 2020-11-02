[1] 葛元英,乔乔,张鹏,等. 晋南铬渣堆场主要植物重金属富集特征[J].环境污染与防治,2020,42(7):833.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):833.
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 晋南铬渣堆场主要植物重金属富集特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
833
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 葛元英乔乔张鹏张小红崔旭
 1.山西农业大学资源环境学院，山西  晋中 030801；2.山西农业大学农业资源与环境实验教学中心，山西  晋中 030801
关键词:
 铬渣堆场重金属植物生物富集
文献标志码:
A
摘要:
 为筛选适合山西当地气候与土壤条件的重金属耐性植物，于山西某铬渣堆场采集草本植物及表层土壤（0～20 cm）样品，从中选取6种主要植物品种，测定植物地上部分、根部及土壤中4种重金属（Cu、Zn、Pb和Cr）含量，分析6种植物对重金属的富集特征。结果表明：铬渣堆场土壤Cr污染严重，平均质量浓度为2 207 mg/kg，是山西省土壤背景值（58 mg/kg）的38.1倍，是《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 15618―2018）规定风险筛选值（250 mg/kg）的8.8倍。选取的6种植物中，狼尾草（Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.）、羊草（Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.）和狗牙根（Cynodon dactylon (L.) Pers.）等植物体内Cr含量相对较高，表现出较强的Cr吸收能力。根据植物对重金属的吸收机制，羊草、狼尾草和狗牙根属于根部囤积性植物；狗尾草（Setaria viridis (L.) Beauv.）、虎尾草（Chloris virgate Sw.）和牛筋草（Eleusine indica (L.) Gaertn.）属于Cr规避型植物。

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更新日期/Last Update: 2020-09-27