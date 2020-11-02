[1] 黄蓉,刘立恒,何东薇,等. 热解条件对硫酸钙/污泥基生物炭中Pb、Ni形态分布及生态风险的影响[J].环境污染与防治,2020,42(7):849.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):849.
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 热解条件对硫酸钙/污泥基生物炭中Pb、Ni形态分布及生态风险的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
849
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 黄蓉刘立恒何东薇汤传武
 1.桂林理工大学环境科学与工程学院，广西  桂林 541004；2.桂林理工大学广西环境污染控制理论与技术重点实验室，广西  桂林 541004；3.桂林理工大学岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心，广西  桂林 541004
关键词:
 硫酸钙/污泥基生物炭热解条件重金属形态分布生态风险
文献标志码:
A
摘要:
 以污泥为原料，硫酸钙为添加剂，采用热解法制备了硫酸钙/污泥基生物炭，考察了硫酸钙添加量、热解温度、升温速率及保温时间对生物炭中Pb、Ni形态分布的影响，并利用生态风险评价指数（RAC）对优化热解条件下制备的硫酸钙/污泥基生物炭中的Pb、Ni进行了生态风险评价。结果显示，优化热解条件为：硫酸钙添加量2.5%（质量分数）、热解温度750 ℃、升温速率2 ℃/min、保温时间15 min。该优化热解条件下制备的硫酸钙/污泥基生物炭中的重金属Pb、Ni的生态风险分别为无风险、低风险，相对于污泥（低风险、中等风险）明显降低。
更新日期/Last Update: 2020-09-27