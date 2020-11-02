以污泥为原料，硫酸钙为添加剂，采用热解法制备了硫酸钙/污泥基生物炭，考察了硫酸钙添加量、热解温度、升温速率及保温时间对生物炭中Pb、Ni形态分布的影响，并利用生态风险评价指数（RAC）对优化热解条件下制备的硫酸钙/污泥基生物炭中的Pb、Ni进行了生态风险评价。结果显示，优化热解条件为：硫酸钙添加量2.5%（质量分数）、热解温度750 ℃、升温速率2 ℃/min、保温时间15 min。该优化热解条件下制备的硫酸钙/污泥基生物炭中的重金属Pb、Ni的生态风险分别为无风险、低风险，相对于污泥（低风险、中等风险）明显降低。