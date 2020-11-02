选取4个地区（编号为C、X、N、J）生活垃圾焚烧炉渣及其湿法处理后炉渣（分别称为原生炉渣及集料），针对元素成分、氧化物组分及重金属与溶盐的毒性浸出特性等开展实验分析。结果表明：（1）与原生炉渣对比，集料的化学元素含量变化较大，主要元素Si、Al、C含量均不同程度增加，而Cl、Fe及重金属Zn、Pb、Cr、Cu等含量基本降低；集料中SiO 2 和Al 2 O 3 均明显增加。（2）除C原生炉渣浸出液中Ni（7.62 mg/L）严重超标外，其他3种原生炉渣浸出液中Pb、Cu、Ni浸出浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3―2007）中浸出毒性鉴别标准值。与原生炉渣相比，除N集料外，其余集料浸出液中3种重金属（Pb、Cu、Ni）含量基本下降，特别是C集料浸出液中Ni浸出质量浓度下降到低于检测限；集料浸出液中Cl-和SO2- 4 浸出浓度均下降，Cl-浸出质量浓度在C集料浸出液中下降最多，约下降72%，SO2- 4 浸出质量浓度在J集料浸出液中下降最多，约下降86%。