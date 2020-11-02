[1] 徐斌,赵玲芹,胡艳军,等. 生活垃圾焚烧炉渣湿法处理前后化学特性表征[J].环境污染与防治,2020,42(7):858.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):858.
生活垃圾焚烧炉渣湿法处理前后化学特性表征()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年7期
- 页码:
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858
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-11-02
文章信息/Info
- 作者:
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徐斌; 赵玲芹; 胡艳军; 何昌轩; 王琳洁
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1.上海市市政规划设计研究院有限公司，上海 200040；2.浙江工业大学能源与动力工程研究所，浙江 杭州 310024
- 关键词:
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生活垃圾焚烧炉渣; 集料; 湿法; 重金属; 溶盐
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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选取4个地区（编号为C、X、N、J）生活垃圾焚烧炉渣及其湿法处理后炉渣（分别称为原生炉渣及集料），针对元素成分、氧化物组分及重金属与溶盐的毒性浸出特性等开展实验分析。结果表明：（1）与原生炉渣对比，集料的化学元素含量变化较大，主要元素Si、Al、C含量均不同程度增加，而Cl、Fe及重金属Zn、Pb、Cr、Cu等含量基本降低；集料中SiO2和Al2O3均明显增加。（2）除C原生炉渣浸出液中Ni（7.62 mg/L）严重超标外，其他3种原生炉渣浸出液中Pb、Cu、Ni浸出浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3―2007）中浸出毒性鉴别标准值。与原生炉渣相比，除N集料外，其余集料浸出液中3种重金属（Pb、Cu、Ni）含量基本下降，特别是C集料浸出液中Ni浸出质量浓度下降到低于检测限；集料浸出液中Cl-和SO2-4浸出浓度均下降，Cl-浸出质量浓度在C集料浸出液中下降最多，约下降72%，SO2-4浸出质量浓度在J集料浸出液中下降最多，约下降86%。
更新日期/Last Update:
2020-09-27