[1] 汪文飞,王若凡,王煜钧,等. 潜流湿地填料比选及对氨氮的去除效应研究[J].环境污染与防治,2020,42(7):864.

[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):864.

潜流湿地填料比选及对氨氮的去除效应研究