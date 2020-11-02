[1] 汪文飞,王若凡,王煜钧,等. 潜流湿地填料比选及对氨氮的去除效应研究[J].环境污染与防治,2020,42(7):864.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):864.
潜流湿地填料比选及对氨氮的去除效应研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年7期
- 页码:
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864
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-11-02
文章信息/Info
- 作者:
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汪文飞; 王若凡; 王煜钧; 姚雪峰; 王蕊蕊
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兰州交通大学环境与市政工程学院，甘肃 兰州 730070
- 关键词:
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填料; 动力学吸附; 热力学吸附
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了提高西北地区潜流湿地净化污水中氮的效率，采用吸附动力学和热力学实验，对比研究了6种填料对水中氨氮的吸附特性。结果表明：砾石、生物炭、红砖、瓷砖、无烟煤和混凝土渣对氨氮的吸附平衡时间分别为12、24、17、12、8、12 h，吸附量体现为生物炭>砾石>无烟煤>瓷砖>混凝土渣>红砖。6种填料对氨氮的动力学吸附过程符合准二级动力学模型，吸附过程受到固体颗粒表面液膜影响，并非速率控制单独起作用。溶液浓度和温度升高有利于填料对氨氮的吸附，6种填料对氨氮的吸附过程符合Freundlich模型，表明吸附过程为多分子层吸附且吸附表面不均匀。6种填料对氨氮的吸附以物理吸附为主，吸附为吸热过程、焓推动作用，均不属于自发过程。6种填料都适合作潜流湿地填料，但生物炭对氨氮吸附效果最佳。
更新日期/Last Update:
2020-09-27