[1] 郑灿利,李小成,张梦君,等. PM2.5中铂族元素及微量元素采样滤膜的选择[J].环境污染与防治,2020,42(7):869.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):869.
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 PM2.5中铂族元素及微量元素采样滤膜的选择()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
869
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 郑灿利李小成张梦君董娴陈卓
 1.贵州师范大学化学与材料科学学院，贵州  贵阳 550001；2.贵阳市大气细粒子和大气污染化学重点实验室，贵州  贵阳 550001
关键词:
PM2.5铂族元素微量元素石英滤膜电感耦合等离子体质谱
文献标志码:
A
摘要:
 为准确分析大气PM2.5中的铂族元素及微量元素，得到更低的检出限，对3种石英滤膜（Whatman石英滤膜（WH）、Pall石英滤膜（PA）、国产石英滤膜（CC））的空白值进行检测，并用王水处理WH，以检验其空白值的降低效果。结果表明：PA中铂族元素及微量元素含量最低。王水处理WH（WH’）中铂族及微量元素的空白值得到有效降低。WH’和PA可用于PM2.5中铂族元素及微量元素的采集和分析。

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更新日期/Last Update: 2020-10-26