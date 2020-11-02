[1] 蒋惠琴,俞银华,张潇,等. 利益相关者视角下非政府组织参与环境治理的模式创新研究――以绿色浙江“吾水共治”圆桌会为例[J].环境污染与防治,2020,42(7):874.
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 利益相关者视角下非政府组织参与环境治理的模式创新研究――以绿色浙江“吾水共治”圆桌会为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
874
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 蒋惠琴俞银华张潇邵鑫潇
 1.浙江工业大学公共管理学院，浙江  杭州 310023；2.宁波大学商学院，浙江  宁波 315211
关键词:
环境治理非政府组织利益相关者民主协商绿色浙江
文献标志码:
A
摘要:
 随着环境问题的日益复杂化，环境治理中多元体系的形成尤为重要，非政府组织（NGO）作为一种新的社会治理力量受到广泛关注。然而，治理过程中利益相关者之间很难达成共识，因此，探索各利益相关者共同参与环境治理的模式具有现实意义。基于利益相关者理论，以绿色浙江“吾水共治”圆桌会为例，对环境治理中的利益相关者角色及功能展开分析，研究NGO在协调多方利益、维护公众权益、促进民主协商、实现多元共治过程中的作用机制和模式创新。

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更新日期/Last Update: 2020-10-26