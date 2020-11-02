[1] 蒋惠琴,俞银华,张潇,等. 利益相关者视角下非政府组织参与环境治理的模式创新研究――以绿色浙江“吾水共治”圆桌会为例[J].环境污染与防治,2020,42(7):874.



利益相关者视角下非政府组织参与环境治理的模式创新研究――以绿色浙江“吾水共治”圆桌会为例