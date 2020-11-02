[1] 崔轩,刘瑞平,王夏晖. 中国省级土壤污染防治立法实践及建议[J].环境污染与防治,2020,42(7):879.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):879.
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 中国省级土壤污染防治立法实践及建议()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
879
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 崔轩刘瑞平王夏晖
 生态环境部环境规划院，北京 100012
关键词:
 土壤污染防治省级立法建议
文献标志码:
A
摘要:
 《土壤污染防治法》的出台填补了中国土壤污染防治方面的法律空白。自《土壤污染防治法》出台后，部分省份开始积极探索省级法规的出台。在对天津市、山西省、山东省、〖JP+1〗广东省出台的相关条例或办法进行梳理的基础上发现，各地立法在细化内容、提高可操作性、突出地方特色等方面进行了尝试，但也存在与现有管理制度不衔接、部分条款落实难度大、部分制度仍缺乏可操作性等不足，提出应加强立法前期工作、明确问题导向和依托经验、加快配套政策制定等建议，为其他省份土壤污染防治立法提供参考。
更新日期/Last Update: 2020-10-26