《土壤污染防治法》的出台填补了中国土壤污染防治方面的法律空白。自《土壤污染防治法》出台后，部分省份开始积极探索省级法规的出台。在对天津市、山西省、山东省、〖JP+1〗广东省出台的相关条例或办法进行梳理的基础上发现，各地立法在细化内容、提高可操作性、突出地方特色等方面进行了尝试，但也存在与现有管理制度不衔接、部分条款落实难度大、部分制度仍缺乏可操作性等不足，提出应加强立法前期工作、明确问题导向和依托经验、加快配套政策制定等建议，为其他省份土壤污染防治立法提供参考。