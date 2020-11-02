[1] 崔轩,刘瑞平,王夏晖. 中国省级土壤污染防治立法实践及建议[J].环境污染与防治,2020,42(7):879.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):879.
中国省级土壤污染防治立法实践及建议()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年7期
- 页码:
-
879
- 栏目:
-
环境管理
- 出版日期:
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2020-11-02
文章信息/Info
- 作者:
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崔轩; 刘瑞平; 王夏晖
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生态环境部环境规划院，北京 100012
- 关键词:
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土壤污染防治; 省级立法; 建议
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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《土壤污染防治法》的出台填补了中国土壤污染防治方面的法律空白。自《土壤污染防治法》出台后，部分省份开始积极探索省级法规的出台。在对天津市、山西省、山东省、〖JP+1〗广东省出台的相关条例或办法进行梳理的基础上发现，各地立法在细化内容、提高可操作性、突出地方特色等方面进行了尝试，但也存在与现有管理制度不衔接、部分条款落实难度大、部分制度仍缺乏可操作性等不足，提出应加强立法前期工作、明确问题导向和依托经验、加快配套政策制定等建议，为其他省份土壤污染防治立法提供参考。
更新日期/Last Update:
2020-10-26