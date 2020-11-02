[1] 罗福周,张诺楠.中国省际能源利用-经济发展-环境保护系统的时空耦合协调度分析[J].环境污染与防治,2020,42(7):884.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):884.
中国省际能源利用-经济发展-环境保护系统的时空耦合协调度分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年7期
- 页码:
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884
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2020-11-02
文章信息/Info
- 作者:
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罗福周; 张诺楠
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西安建筑科技大学管理学院，陕西 西安 710055
- 关键词:
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能源效率; 3E系统; 三元耦合协调模型; Super-SBM模型
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于Super-SBM模型测算中国2000―2017年省际能源效率，并在此基础上构建能源利用-经济发展-环境保护（3E）系统综合评价体系，采用变异系数法、三元系统耦合协调模型与灰色GM(1,1)预测模型分析中国3E系统耦合协调度的空间布局及动态演变趋势。结果表明：（1）研究期内能源效率整体呈先降后升趋势，2000―2014年由0.564降至0.422，2014―2017年由0.422升至0.440，呈东部、中部、西部递减的空间分布特征；（2）研究期内中国3E系统耦合协调度由0.483升至0.672，三大区域差异明显，呈由东部沿海地区向周边省份发展的时空规律；（3）预测结果表明2018―2022年各省3E系统耦合协调度均有所提升。
更新日期/Last Update:
2020-10-26