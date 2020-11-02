基于Super-SBM模型测算中国2000―2017年省际能源效率，并在此基础上构建能源利用-经济发展-环境保护（3E）系统综合评价体系，采用变异系数法、三元系统耦合协调模型与灰色GM(1,1)预测模型分析中国3E系统耦合协调度的空间布局及动态演变趋势。结果表明：（1）研究期内能源效率整体呈先降后升趋势，2000―2014年由0.564降至0.422，2014―2017年由0.422升至0.440，呈东部、中部、西部递减的空间分布特征；（2）研究期内中国3E系统耦合协调度由0.483升至0.672，三大区域差异明显，呈由东部沿海地区向周边省份发展的时空规律；（3）预测结果表明2018―2022年各省3E系统耦合协调度均有所提升。