[1] 黄丽华,姜昀,林齐,等. 厦门港发展与海岸带生态环境演变耦合协调关系研究[J].环境污染与防治,2020,42(7):890.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):890.
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 厦门港发展与海岸带生态环境演变耦合协调关系研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
890
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 黄丽华姜昀林齐李天威陈帆王文燕
 1.生态环境部环境工程评估中心，北京 100012;2.中国雄安集团生态建设投资有限公司，河北  保定 071700
关键词:
 沿海港口海岸带生态环境耦合协调关系作用机理
文献标志码:
A
摘要:
 借鉴区域经济-海洋生态系统耦合关系研究成果，构建了厦门港发展与海岸带生态环境演变耦合协调关系的定量分析技术体系，内容包括环境影响识别及作用机理剖析、耦合协调系统的表征指标体系建立、耦合协调关系定量分析等，为沿海港口发展与海岸带生态环境演变耦合协调关系研究提供了可借鉴的方法，也为沿海港口绿色发展提供了理论支撑和实用技术。
更新日期/Last Update: 2020-10-26