[1] 黄丽华,姜昀,林齐,等. 厦门港发展与海岸带生态环境演变耦合协调关系研究[J].环境污染与防治,2020,42(7):890.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):890.
厦门港发展与海岸带生态环境演变耦合协调关系研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年7期
- 页码:
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890
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2020-11-02
文章信息/Info
- 作者:
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黄丽华; 姜昀; 林齐; 李天威; 陈帆; 王文燕
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1.生态环境部环境工程评估中心，北京 100012;2.中国雄安集团生态建设投资有限公司，河北 保定 071700
- 关键词:
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沿海港口; 海岸带生态环境; 耦合协调关系; 作用机理
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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借鉴区域经济-海洋生态系统耦合关系研究成果，构建了厦门港发展与海岸带生态环境演变耦合协调关系的定量分析技术体系，内容包括环境影响识别及作用机理剖析、耦合协调系统的表征指标体系建立、耦合协调关系定量分析等，为沿海港口发展与海岸带生态环境演变耦合协调关系研究提供了可借鉴的方法，也为沿海港口绿色发展提供了理论支撑和实用技术。
更新日期/Last Update:
2020-10-26