[1] 武瑾,金文龙,陈亢利. 基于季节性Kendall检验和重标极差分析法的阳澄湖水质变化趋势分析[J].环境污染与防治,2020,42(7):894.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):894.
基于季节性Kendall检验和重标极差分析法的阳澄湖水质变化趋势分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年7期
- 页码:
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894
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2020-11-02
文章信息/Info
- 作者:
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武瑾; 金文龙; 陈亢利
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1.苏州科技大学环境科学与工程学院，江苏 苏州 215009；2.苏州市环境科学研究所，江苏 苏州 215008
- 关键词:
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阳澄湖; 入湖河道; 行动方案; 水质变化趋势; 季节性Kendall检验; 重标极差分析法; 总磷
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为掌握《苏州市阳澄湖生态优化行动实施方案》实施以来阳澄湖的水质变化趋势，结合季节性Kendall检验与重标极差分析（R/S）法，对2013―2018年阳澄湖及其6条主要入湖河道的主要水质指标――高锰酸盐指数（IMn）、氨氮（AN）、总磷（TP）、总氮（TN）过去和未来的水质变化趋势进行分析及预测。研究结果表明：（1）阳澄湖除TP无显著升降趋势外，其余指标均有不同程度的下降趋势；（2）主要入湖河道的TN均无显著升降趋势，其余指标的改善效果较明显；（3）未来阳澄湖及主要入湖河道水质总体将会持续改善，但有个别监测点位的TP浓度未来仍有可能会上升。可见，近年来阳澄湖生态优化行动卓有成效，但TP已成为影响水质达标的最大制约因素，还需进一步提出针对性治理措施。
更新日期/Last Update:
2020-10-26