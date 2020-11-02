为掌握《苏州市阳澄湖生态优化行动实施方案》实施以来阳澄湖的水质变化趋势，结合季节性Kendall检验与重标极差分析（R/S）法，对2013―2018年阳澄湖及其6条主要入湖河道的主要水质指标――高锰酸盐指数（I Mn ）、氨氮（AN）、总磷（TP）、总氮（TN）过去和未来的水质变化趋势进行分析及预测。研究结果表明：（1）阳澄湖除TP无显著升降趋势外，其余指标均有不同程度的下降趋势；（2）主要入湖河道的TN均无显著升降趋势，其余指标的改善效果较明显；（3）未来阳澄湖及主要入湖河道水质总体将会持续改善，但有个别监测点位的TP浓度未来仍有可能会上升。可见，近年来阳澄湖生态优化行动卓有成效，但TP已成为影响水质达标的最大制约因素，还需进一步提出针对性治理措施。