为了解青西郊野公园建设过程中大莲湖水生态环境变化动态，分别于公园建设前（2014年）、建设过程中（2016年）及开园运营后（2017年）对大莲湖水质及浮游植物群落进行了调查监测。3个年度水体综合营养状态指数平均值分别为49.84、54.66、53.16，表明水体呈现轻度富营养化趋势；3个年度分别采集浮游植物106、98、78种，均以绿藻门种数最多；3个年度浮游植物丰度平均值分别为6.36×106、1.05×107、1.89×107个/L，呈逐年递增趋势；基于浮游植物多样性指数评价，3个年度大莲湖水体水质基本处于中污染水平。冗余分析表明叶绿素a(Chl-a)、透明度和TN是影响大莲湖浮游植物种类和丰度的重要环境因子，其中Chl\|a和透明度对浮游植物种类有显著影响，TN和透明度对浮游植物丰度有显著影响。