[1] 谭娟,王敏,王卿,等. 青西郊野公园建设过程中大莲湖浮游植物年际变化及与环境因子的关系[J].环境污染与防治,2020,42(7):901.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):901.
青西郊野公园建设过程中大莲湖浮游植物年际变化及与环境因子的关系()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年7期
- 页码:
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901
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2020-11-02
文章信息/Info
- 作者:
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谭娟; 王敏; 王卿; 龚静香; 徐志豪; 吴建强
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1.上海市环境科学研究院，上海 200233；2.上海市城市建设工程学校给排水教研室，上海 200232；3.东华大学环境科学与工程学院，上海 201620
- 关键词:
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郊野公园; 大莲湖; 浮游植物; 水质
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了解青西郊野公园建设过程中大莲湖水生态环境变化动态，分别于公园建设前（2014年）、建设过程中（2016年）及开园运营后（2017年）对大莲湖水质及浮游植物群落进行了调查监测。3个年度水体综合营养状态指数平均值分别为49.84、54.66、53.16，表明水体呈现轻度富营养化趋势；3个年度分别采集浮游植物106、98、78种，均以绿藻门种数最多；3个年度浮游植物丰度平均值分别为6.36×106、1.05×107、1.89×107个/L，呈逐年递增趋势；基于浮游植物多样性指数评价，3个年度大莲湖水体水质基本处于中污染水平。冗余分析表明叶绿素a(Chl-a)、透明度和TN是影响大莲湖浮游植物种类和丰度的重要环境因子，其中Chl\|a和透明度对浮游植物种类有显著影响，TN和透明度对浮游植物丰度有显著影响。
更新日期/Last Update:
2020-10-26