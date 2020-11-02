为了解煤矿开采区道路环境中大气颗粒物重金属元素的污染特征及来源，于2016年12月（采暖期）和2017年5月（非采暖期）分别采集了淮南潘集矿区交通主干线周围大气颗粒物样品，采用电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）测定了As、Cd、Hg、Mn、Pb、Cu、Zn、Ni、V等9种重金属元素以及参比元素Al的含量，并利用富集因子法和因子分析法解析了其来源。结果表明：（1）Zn、Mn、Pb含量较高，占所测重金属元素的82%（质量分数）以上；采暖期总悬浮颗粒物（TSP）、PM 10 和PM 2.5 中重金属含量总体上均高于非采暖期。（2）富集程度较高的元素有Pb、Cd、Hg，随着颗粒物粒径减小，各重金属元素的富集因子呈现增大趋势。（3）通过因子分析法得出，潘集矿区道路环境中重金属主要来源为交通排放、煤炭燃烧和扬尘等。