[1] 黄珊,潘志卫,黄继婵,等. 南昌市地铁PM2.5时空分布及金属特征研究[J].环境污染与防治,2020,42(7):917.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(7):917.
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 南昌市地铁PM2.5时空分布及金属特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年7期
页码:
917
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-11-02

文章信息/Info

作者:
 黄珊潘志卫黄继婵陆小卫毛意中黄庭吴代赦
 1.南昌大学资源环境与化工学院，鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室，江西  南昌 330031；2.洪崖建筑工程检测有限公司，江西  南昌 330096
关键词:
PM2.5地铁时空分布金属
文献标志码:
A
摘要:
 为有效预防PM2.5污染、深入了解南昌市地铁PM2.5特征，选取不同背景区域的地铁站，探讨地铁PM2.5分布规律及其中金属元素污染情况。结果表明：（1）车厢PM2.5最高，其次是站外入口、站台，售票口最低。站台和售票口PM2.5相关性较高（r=0.668，p=0.001），可能有相近的来源。相对湿度对车厢内PM2.5影响很大，而客流量变化与车厢内PM2.5日均值变化趋势相关性不显著。（2）站台和车厢PM2.5中Fe元素比其他采样区域高3.6～34.7倍，站外入口最低。Cr、As、Cd、Hg、Pb元素最大值均出现在车厢，其次是站外入口，最小值出现在售票口和站台。（3）车厢中各金属元素污染较重，Fe元素污染指数达11.17，为强污染，Cr、As、Hg、Pb元素为中度污染，Cd元素为轻污染。

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更新日期/Last Update: 2020-10-26