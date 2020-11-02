为有效预防PM 2.5 污染、深入了解南昌市地铁PM 2.5 特征，选取不同背景区域的地铁站，探讨地铁PM 2.5 分布规律及其中金属元素污染情况。结果表明：（1）车厢PM 2.5 最高，其次是站外入口、站台，售票口最低。站台和售票口PM 2.5 相关性较高（r=0.668，p=0.001），可能有相近的来源。相对湿度对车厢内PM 2.5 影响很大，而客流量变化与车厢内PM 2.5 日均值变化趋势相关性不显著。（2）站台和车厢PM 2.5 中Fe元素比其他采样区域高3.6～34.7倍，站外入口最低。Cr、As、Cd、Hg、Pb元素最大值均出现在车厢，其次是站外入口，最小值出现在售票口和站台。（3）车厢中各金属元素污染较重，Fe元素污染指数达11.17，为强污染，Cr、As、Hg、Pb元素为中度污染，Cd元素为轻污染。