含磷材料既可以通过吸附和离子交换、溶解和沉淀等机制稳定土壤中铅、镉等重金属，又能通过释磷作用提高土壤肥力，成为较有潜力的重金属污染农田土壤修复材料之一。对含磷材料修复铅、镉污染农田土壤的效果及影响因素进行总结发现，多数研究中含磷材料能够有效稳定土壤中的铅和镉，降低铅、镉有效态含量，同时部分研究发现含磷材料对土壤中铅、镉有活化效应；含磷材料对铅污染土壤的修复效果一般优于对镉污染土壤的修复效果；在土壤-植物系统中，含磷材料对植物中铅、镉含量的影响也不尽相同，影响因素包括土壤理化性质（pH、有机质等）、含磷材料种类、添加量及施加工艺（反应时间、搅拌方式等）。