为研究中国城市新城区气态总汞（TGM）的浓度变化特征及来源，以昆明市呈贡新城区为研究对象，利用高时间分辨率自动测汞仪（UT-3000型）于2018年4月、6月、11月、12月对该区域进行了监测。结果表明，监测期间呈贡新城区TGM平均质量浓度为（1.0±0.5） ng/m3，低于昆明市主城区，与瓦里关背景点相近，说明此区域受人为排放源影响较弱。秋季TGM平均质量浓度最高，为（1.6±0.5） ng/m3，受到上风向滇池释汞的影响较大。夏季TGM最低（（0.7±0.2） ng/m3），主要受降雨湿沉降的影响。气团后向轨迹和火点图分析表明，春季TGM浓度受到生物质燃烧源和有色冶炼源传输的影响，而昆明市本地风向、风速的快速改变会造成扬尘对TGM的累积贡献。