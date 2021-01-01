[1] 韩新宇,杜桂鑫,卢秀青,等. 昆明市新城区气态总汞浓度季节特征及来源研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1067.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1067.
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 昆明市新城区气态总汞浓度季节特征及来源研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1067
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 韩新宇杜桂鑫卢秀青陈缘奇史建武
 1.昆明理工大学建筑工程学院，云南 昆明 650500;2.昆明理工大学环境科学与工程学院，云南 昆明 650500
关键词:
 气态总汞新城区浓度特征排放源
文献标志码:
A
摘要:
 为研究中国城市新城区气态总汞（TGM）的浓度变化特征及来源，以昆明市呈贡新城区为研究对象，利用高时间分辨率自动测汞仪（UT-3000型）于2018年4月、6月、11月、12月对该区域进行了监测。结果表明，监测期间呈贡新城区TGM平均质量浓度为（1.0±0.5） ng/m3，低于昆明市主城区，与瓦里关背景点相近，说明此区域受人为排放源影响较弱。秋季TGM平均质量浓度最高，为（1.6±0.5） ng/m3，受到上风向滇池释汞的影响较大。夏季TGM最低（（0.7±0.2） ng/m3），主要受降雨湿沉降的影响。气团后向轨迹和火点图分析表明，春季TGM浓度受到生物质燃烧源和有色冶炼源传输的影响，而昆明市本地风向、风速的快速改变会造成扬尘对TGM的累积贡献。
更新日期/Last Update: 2020-12-16