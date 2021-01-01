[1] 韩新宇,杜桂鑫,卢秀青,等. 昆明市新城区气态总汞浓度季节特征及来源研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1067.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1067.
昆明市新城区气态总汞浓度季节特征及来源研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年9期
- 页码:
-
1067
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2021-01-01
文章信息/Info
- 作者:
-
韩新宇; 杜桂鑫; 卢秀青; 陈缘奇; 史建武
-
1.昆明理工大学建筑工程学院，云南 昆明 650500;2.昆明理工大学环境科学与工程学院，云南 昆明 650500
- 关键词:
-
气态总汞; 新城区; 浓度特征; 排放源
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
为研究中国城市新城区气态总汞（TGM）的浓度变化特征及来源，以昆明市呈贡新城区为研究对象，利用高时间分辨率自动测汞仪（UT-3000型）于2018年4月、6月、11月、12月对该区域进行了监测。结果表明，监测期间呈贡新城区TGM平均质量浓度为（1.0±0.5） ng/m3，低于昆明市主城区，与瓦里关背景点相近，说明此区域受人为排放源影响较弱。秋季TGM平均质量浓度最高，为（1.6±0.5） ng/m3，受到上风向滇池释汞的影响较大。夏季TGM最低（（0.7±0.2） ng/m3），主要受降雨湿沉降的影响。气团后向轨迹和火点图分析表明，春季TGM浓度受到生物质燃烧源和有色冶炼源传输的影响，而昆明市本地风向、风速的快速改变会造成扬尘对TGM的累积贡献。
更新日期/Last Update:
2020-12-16