因独特的发生时段与气象边界条件，夜间降雨（以下简称夜雨）对大气污染物的迁移转化过程影响较大。利用珠江三角洲56个环境监测站于2014年5月至2019年3月记录的逐时大气颗粒物（PM 2.5 、PM 10 ）浓度数据及同期18个气象监测站记录的逐时降雨观测资料，统计分析夜雨和日间降雨（以下简称日雨）影响下的大气颗粒物浓度变化特征，比较了不同降雨强度、降雨持续时间的夜雨和日雨对大气颗粒物的清除作用，并通过相关分析证明了降雨清除作用的滞后效应。结果表明：降雨通过湿沉降作用可以有效清除大气颗粒物，对PM 10 的清除效率高于PM 2.5 ，其中夜雨对大气颗粒物的清除效率相对日雨更高；降雨强度越大，降雨持续时间越长，夜雨清除效果的优越性越明显；在降雨后6 d内，夜雨和日雨对大气颗粒物仍存在清除作用。