[1] 王一鸣,何理.珠江三角洲夜间降雨对大气颗粒物清除作用的研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1075.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1075.
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珠江三角洲夜间降雨对大气颗粒物清除作用的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1075
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 王一鸣何理
 华北电力大学可再生能源学院，北京 102206
关键词:
 夜间降雨大气颗粒物清除率
文献标志码:
A
摘要:
 因独特的发生时段与气象边界条件，夜间降雨（以下简称夜雨）对大气污染物的迁移转化过程影响较大。利用珠江三角洲56个环境监测站于2014年5月至2019年3月记录的逐时大气颗粒物（PM2.5、PM10）浓度数据及同期18个气象监测站记录的逐时降雨观测资料，统计分析夜雨和日间降雨（以下简称日雨）影响下的大气颗粒物浓度变化特征，比较了不同降雨强度、降雨持续时间的夜雨和日雨对大气颗粒物的清除作用，并通过相关分析证明了降雨清除作用的滞后效应。结果表明：降雨通过湿沉降作用可以有效清除大气颗粒物，对PM10的清除效率高于PM2.5，其中夜雨对大气颗粒物的清除效率相对日雨更高；降雨强度越大，降雨持续时间越长，夜雨清除效果的优越性越明显；在降雨后6 d内，夜雨和日雨对大气颗粒物仍存在清除作用。

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更新日期/Last Update: 2020-12-16