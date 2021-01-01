为了提高静电旋风除尘器（ECP）中微粒的除尘效率，利用磁场能有效抑制微粒逃逸的机理，将磁场引入ECP中，建立多场耦合作用下的微粒运动数学模型，利用Fluent软件数值模拟了有无磁场环境下烟气流速对微粒逃逸率的影响。结果表明：磁场的引入有效降低了ECP中微粒的逃逸率；低烟气流速更有利于微粒在ECP内的捕集；微粒的除尘效率随着磁感应强度的增加而增大，但这一过程中磁场的贡献量逐步减小。研究结果可为新型ECP的设计提供技术参考。