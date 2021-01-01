[1] 张建平,江泽馨,车鹏,等. 磁场作用下烟气流速对静电旋风除尘器收集微粒影响的模拟研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1081.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1081.
磁场作用下烟气流速对静电旋风除尘器收集微粒影响的模拟研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年9期
- 页码:
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1081
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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张建平; 江泽馨; 车鹏; 刘银
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1. 上海理工大学机械工程学院，上海 200093；2.上海电力大学能源与机械工程学院，上海 200090
- 关键词:
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磁场; 烟气流速; 静电旋风除尘器; 微粒; 逃逸率; 除尘效率
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了提高静电旋风除尘器（ECP）中微粒的除尘效率，利用磁场能有效抑制微粒逃逸的机理，将磁场引入ECP中，建立多场耦合作用下的微粒运动数学模型，利用Fluent软件数值模拟了有无磁场环境下烟气流速对微粒逃逸率的影响。结果表明：磁场的引入有效降低了ECP中微粒的逃逸率；低烟气流速更有利于微粒在ECP内的捕集；微粒的除尘效率随着磁感应强度的增加而增大，但这一过程中磁场的贡献量逐步减小。研究结果可为新型ECP的设计提供技术参考。
更新日期/Last Update:
2020-12-16