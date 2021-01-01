[1] 武洋洋,周变红,赵阿玲,等. 宝鸡市冬季城郊水溶性离子浓度的昼夜变化及粒径分布特征[J].环境污染与防治,2020,42(9):1085.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1085.
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 宝鸡市冬季城郊水溶性离子浓度的昼夜变化及粒径分布特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1085
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 武洋洋周变红赵阿玲刘文霞
 1.宝鸡文理学院地理与环境学院，陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室，陕西 宝鸡721013；2.中国科学院地球环境研究所，中科院气溶胶化学物理重点实验室，陕西 西安710061；3.宝鸡市环境监测中心，陕西 宝鸡 721006
关键词:
 水溶性离子粒径分布冬季宝鸡市
文献标志码:
A
摘要:
 为研究宝鸡市冬季城郊水溶性离子浓度的昼夜变化及粒径分布特征，用分级采样器在宝鸡市城区和郊区同步采集2017年12月至2018年1月大气颗粒物，用离子色谱法分析9种离子的粒径分布。结果表明：(1)宝鸡市PM2.1 (粒径≤2.1 μm的细粒子)和PM＞2.1(粒径＞2.1 μm的粗粒子)均呈郊区高于城区、夜间高于昼间的特征，PM2.1是颗粒物主要组成部分。二次离子（SO2-4、NO-3和NH+4）是水溶性离子的主要成分，且主要存在于PM2.1中。城郊NO-3/SO2-4(质量比)均大于1.6，表明宝鸡市移动污染源贡献大；(2)城郊PM＞2.1、PM2.1及6种主要离子均呈双模态分布，二次离子主峰分布于>0.43~1.10 μm 粒径段，Ca2+、Na+、K+的主峰分布于>4.70~5.80 μm粒径段；(3)不同粒径段的硫氧化率(SOR)和氮氧化率(NOR)均呈双模态分布，主峰分布于>0.43~1.10 μm的细粒径段，说明在PM2.1中更易发生硫氧化反应和氮氧化反应。人为活动及车流量的昼夜时段性差异是造成城郊SOR和NOR差异的重要原因。

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更新日期/Last Update: 2020-12-16