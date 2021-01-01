相似文献/References:
[1]石宪奎 王凯军 倪文.颗粒污泥粒径的工程测定方法[J].环境污染与防治,2006,(2):140.
[2]王丽萍,周 敏,张红梅.粉尘性质对电除尘器性能影响的试验研究[J].环境污染与防治,2004,(1):75.
[3]陈颖军,毕新慧,麦碧娴,等.蜂窝煤燃烧烟气中多环芳烃的定量研究及粒径分布特征[J].环境污染与防治,2004,(6):415.
[4]朱春 李景广 姚小龙等.蚊香类散发污染物排放因子及颗粒物分布特征研究[J].环境污染与防治,2014,(4):38.
[5]皮力,刘邃庆,夏正海,等. 上海市郊节假日大气颗粒物中碳和离子的粒径分布[J].环境污染与防治,2014,(10):22.
[J].Environmental Pollution & Control,2014,(9):22.
[6]姚剑,刘卫,王广华等. 上海市嘉定区大气能见度的变化特征研究[J].环境污染与防治,2013,(6):36.
[J].Environmental Pollution & Control,2013,(9):36.
[7]李i,钱枫,何翔. 北京西三环地区大气颗粒物中多环芳烃的分布[J].环境污染与防治,2013,(6):60.
[J].Environmental Pollution & Control,2013,(9):60.
[8]石玉,王增长.郑州市高新区扬尘的粒径分布和元素分析[J].环境污染与防治,2013,(3月网):1.
[9]于淼 孙群 宋志文等.自由表面流人工湿地微生物气溶胶研究[J].环境污染与防治,2010,(2):8.
[10]余晓飞,和树庄#,胡斌,等.滇池柴河小流域暴雨径流中COD的输移特征研究[J].环境污染与防治,2012,(10):61.
[J].Environmental Pollution & Control,2012,(9):61.