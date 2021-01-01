为研究宝鸡市冬季城郊水溶性离子浓度的昼夜变化及粒径分布特征，用分级采样器在宝鸡市城区和郊区同步采集2017年12月至2018年1月大气颗粒物，用离子色谱法分析9种离子的粒径分布。结果表明：(1)宝鸡市PM 2.1 (粒径≤2.1 μm的细粒子)和PM ＞2.1 (粒径＞2.1 μm的粗粒子)均呈郊区高于城区、夜间高于昼间的特征，PM 2.1 是颗粒物主要组成部分。二次离子（SO2- 4 、NO-3和NH+ 4 ）是水溶性离子的主要成分，且主要存在于PM 2.1 中。城郊NO-3/SO2- 4 (质量比)均大于1.6，表明宝鸡市移动污染源贡献大；(2)城郊PM ＞2.1 、PM 2.1 及6种主要离子均呈双模态分布，二次离子主峰分布于>0.43~1.10 μm 粒径段，Ca2+、Na+、K+的主峰分布于>4.70~5.80 μm粒径段；(3)不同粒径段的硫氧化率(SOR)和氮氧化率(NOR)均呈双模态分布，主峰分布于>0.43~1.10 μm的细粒径段，说明在PM 2.1 中更易发生硫氧化反应和氮氧化反应。人为活动及车流量的昼夜时段性差异是造成城郊SOR和NOR差异的重要原因。