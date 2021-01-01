[1] 谢凤莲,徐乐中,吴鹏. 水洗碳氢溶剂废气的废水生物降解效能及影响因素研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1096.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1096.
水洗碳氢溶剂废气的废水生物降解效能及影响因素研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年9期
- 页码:
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1096
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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谢凤莲; 徐乐中; 吴鹏
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1.苏州科技大学环境科学与工程学院，江苏 苏州 215009；2.城市生活污水资源化利用技术国家地方联合工程实验室，江苏 苏州 215009；3.江苏省水处理技术与材料协同创新中心，江苏 苏州 215009
- 关键词:
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厌氧折流板反应器; 连续搅拌反应器; 水洗; 共基质; 生物降解; 水力停留时间
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用厌氧折流板反应器（ABR）/连续搅拌反应器（CSTR）组合工艺，通过构建共基质体系对水洗碳氢溶剂废气的废水（简称水洗废水）进行处理研究，探讨了共基质体系可行性，考察了水力停留时间（HRT）、硝化液回流比(R,%)、COD和氨氮质量比（C/N）、pH等对水洗废水处理效率的影响。结果表明：（1）共基质体系对去除水洗废水中难降解有机物效果显著。水洗废水占总废水的体积分数≤60%时共代谢效果最佳，COD平均去除率高于84%，氮污染物的去除受该体系影响小。（2）HRT=12 h时碳污染物去除效果最佳，COD平均去除率为89.40%。较长的HRT利于脱氮，HRT=24 h时氨氮平均去除率达98%，平均出水氨氮为0.87 mg/L。R=300%(体积分数)时碳氮污染物去除效果最优。（3）C/N=10时组合装置对废水的脱氮除碳性能最好，COD、总有机碳(TOC)、氨氮和TN平均去除率分别为87.93%、93.11%、95.94%和77.29%。除碳最适pH为6.7，脱氮偏好碱性环境（pH=8.6）。
更新日期/Last Update:
2020-12-16