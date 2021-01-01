采用厌氧折流板反应器（ABR）/连续搅拌反应器（CSTR）组合工艺，通过构建共基质体系对水洗碳氢溶剂废气的废水（简称水洗废水）进行处理研究，探讨了共基质体系可行性，考察了水力停留时间（HRT）、硝化液回流比(R,%)、COD和氨氮质量比（C/N）、pH等对水洗废水处理效率的影响。结果表明：（1）共基质体系对去除水洗废水中难降解有机物效果显著。水洗废水占总废水的体积分数≤60%时共代谢效果最佳，COD平均去除率高于84%，氮污染物的去除受该体系影响小。（2）HRT=12 h时碳污染物去除效果最佳，COD平均去除率为89.40%。较长的HRT利于脱氮，HRT=24 h时氨氮平均去除率达98%，平均出水氨氮为0.87 mg/L。R=300%(体积分数)时碳氮污染物去除效果最优。（3）C/N=10时组合装置对废水的脱氮除碳性能最好，COD、总有机碳(TOC)、氨氮和TN平均去除率分别为87.93%、93.11%、95.94%和77.29%。除碳最适pH为6.7，脱氮偏好碱性环境（pH=8.6）。