[1] 谢凤莲,徐乐中,吴鹏. 水洗碳氢溶剂废气的废水生物降解效能及影响因素研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1096.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1096.
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 水洗碳氢溶剂废气的废水生物降解效能及影响因素研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1096
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 谢凤莲徐乐中吴鹏
 1.苏州科技大学环境科学与工程学院，江苏 苏州 215009；2.城市生活污水资源化利用技术国家地方联合工程实验室，江苏 苏州 215009；3.江苏省水处理技术与材料协同创新中心，江苏 苏州 215009
关键词:
 厌氧折流板反应器连续搅拌反应器水洗共基质生物降解水力停留时间
文献标志码:
A
摘要:
 采用厌氧折流板反应器（ABR）/连续搅拌反应器（CSTR）组合工艺，通过构建共基质体系对水洗碳氢溶剂废气的废水（简称水洗废水）进行处理研究，探讨了共基质体系可行性，考察了水力停留时间（HRT）、硝化液回流比(R,%)、COD和氨氮质量比（C/N）、pH等对水洗废水处理效率的影响。结果表明：（1）共基质体系对去除水洗废水中难降解有机物效果显著。水洗废水占总废水的体积分数≤60%时共代谢效果最佳，COD平均去除率高于84%，氮污染物的去除受该体系影响小。（2）HRT=12 h时碳污染物去除效果最佳，COD平均去除率为89.40%。较长的HRT利于脱氮，HRT=24 h时氨氮平均去除率达98%，平均出水氨氮为0.87 mg/L。R=300%(体积分数)时碳氮污染物去除效果最优。（3）C/N=10时组合装置对废水的脱氮除碳性能最好，COD、总有机碳(TOC)、氨氮和TN平均去除率分别为87.93%、93.11%、95.94%和77.29%。除碳最适pH为6.7，脱氮偏好碱性环境（pH=8.6）。
更新日期/Last Update: 2020-12-16