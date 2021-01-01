为探究基于流域水质目标的入河排污口排放标准与排污许可的实施路径，以北京清河为例，通过入河排污口实地摸排，确定了22个入河排污口和5个河道断面，并于2019年3―10月对27个采样点进行12次水样采集，对水样COD、氨氮、TN和TP进行检测。基于研究河段实测数据，应用MIKE11模型构建流域水动力水质模型，分析3种情景组合的截污纳管方案（方案1）、截污减排方案（方案2）对河段水质的改善效果，以及减排方案在雨期、非雨期对河段水质的污染影响。结果表明：（1）与方案1相比，方案2下研究河段水质状况明显改善，下游出水断面（Q5断面）的COD、氨氮、TN和TP模拟值分别降低49.08%、61.27%、65.80%、63.86%；COD、氨氮、TN和TP排放总量分别削减了541.95、46.13、216.79、8.30 t/a。（2）雨期雨水汇入河段后，各污染物达标情况反而恶化，因此应做好入河排污口的污染管控，科学控制入河排污口雨期污染。