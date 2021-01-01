[1] 覃露,叶维丽,韩旭,等. 基于北京清河流域水质提升的入河排污口排放要求确定策略研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1102.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1102.
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 基于北京清河流域水质提升的入河排污口排放要求确定策略研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1102
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 覃露叶维丽韩旭郭送军陈荣志张帆
 1.广西大学资源环境与材料学院，广西 南宁 530004；2.生态环境部环境规划院京津冀区域环境联合研究中心，北京 100012；3.中国科学院大学资源与环境学院，北京 100049；4.北京市水科学技术研究院，北京 100048
关键词:
 入河排污口排放标准排污许可MIKE11模型清河
文献标志码:
A
摘要:
 为探究基于流域水质目标的入河排污口排放标准与排污许可的实施路径，以北京清河为例，通过入河排污口实地摸排，确定了22个入河排污口和5个河道断面，并于2019年3―10月对27个采样点进行12次水样采集，对水样COD、氨氮、TN和TP进行检测。基于研究河段实测数据，应用MIKE11模型构建流域水动力水质模型，分析3种情景组合的截污纳管方案（方案1）、截污减排方案（方案2）对河段水质的改善效果，以及减排方案在雨期、非雨期对河段水质的污染影响。结果表明：（1）与方案1相比，方案2下研究河段水质状况明显改善，下游出水断面（Q5断面）的COD、氨氮、TN和TP模拟值分别降低49.08%、61.27%、65.80%、63.86%；COD、氨氮、TN和TP排放总量分别削减了541.95、46.13、216.79、8.30 t/a。（2）雨期雨水汇入河段后，各污染物达标情况反而恶化，因此应做好入河排污口的污染管控，科学控制入河排污口雨期污染。

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更新日期/Last Update: 2020-12-16