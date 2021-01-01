结合溶胶凝胶法和光还原法制备了Ag/TiO 2 -SiO 2 光催化材料，采用X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、N 2 吸附-脱附曲线、紫外―可见漫反射等测试技术对材料形貌、结构等进行了表征，并测试了其对2×10-5 mol/L亚甲基蓝（MB）溶液及实际废水的光催化降解性能。结果表明，适量的Ag负载可有效提高材料的光催化活性。以Ag负载量为5%（质量分数）的Ag/TiO 2 -SiO 2 （记为TS-A5）为例，TS-A5与商用光催化剂P25相比具有更优越的可见光催化活性；在500 W氙灯做为光源条件下，5次重复使用后TS-A5对MB仍能保持较高的光催化活性，应用于实际废水中可使其COD明显下降，表明该材料具有较好的实际应用潜力。