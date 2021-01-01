[1] 张立,常薇,郑丹丹,等.Ag/TiO2-SiO2的制备及其光催化降解有机污染物的研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1113.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1113.
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Ag/TiO2-SiO2的制备及其光催化降解有机污染物的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1113
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 张立常薇郑丹丹刘斌李云锋尚嘉钰
 西安工程大学环境与化学工程学院，陕西 西安 710048
关键词:
Ag/TiO2-SiO2光催化溶胶凝胶法废水
文献标志码:
A
摘要:
 结合溶胶凝胶法和光还原法制备了Ag/TiO2-SiO2光催化材料，采用X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、N2吸附-脱附曲线、紫外―可见漫反射等测试技术对材料形貌、结构等进行了表征，并测试了其对2×10-5 mol/L亚甲基蓝（MB）溶液及实际废水的光催化降解性能。结果表明，适量的Ag负载可有效提高材料的光催化活性。以Ag负载量为5%（质量分数）的Ag/TiO2-SiO2（记为TS-A5）为例，TS-A5与商用光催化剂P25相比具有更优越的可见光催化活性；在500 W氙灯做为光源条件下，5次重复使用后TS-A5对MB仍能保持较高的光催化活性，应用于实际废水中可使其COD明显下降，表明该材料具有较好的实际应用潜力。

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更新日期/Last Update: 2020-12-18