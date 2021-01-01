为研究不同营养水平下薏苡人工湿地对Cr(Ⅵ)的净化与形态转变化的影响，以生活污水(W)、1/2（体积比）Hoagland营养液(Y)、1/2 Hoagland营养液+生活污水（Y+W）为灌溉水源，构建微型模拟垂直流薏苡人工湿地，采取间歇进水方式，进水分别以0、10、30 mg/L左右Cr(Ⅵ)（以K 2 Cr 2 O 7 形式加入）进行处理。结果表明：（1）根、茎、叶中总铬均随处理时间的延长和Cr(Ⅵ)浓度的提高而提高；不同器官之间相比较，总铬依次为根>叶>茎。（2）在不同营养条件下，基质中可交换态、铁锰氧化物结合态、有机物结合态、残渣态铬含量均随着Cr(Ⅵ)浓度的增加而提高，而碳酸盐结合态铬则先升高后降低。（3）Y处理出水Cr(Ⅵ)较高，W、(Y+W)处理均能提高人工湿地对含铬污水的处理效果。