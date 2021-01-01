[1] 金隆英,李帅,李志刚,等. 不同营养条件对薏苡人工湿地去除Cr(Ⅵ)的影响[J].环境污染与防治,2020,42(9):1118.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1118.
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 不同营养条件对薏苡人工湿地去除Cr(Ⅵ)的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1118
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 金隆英李帅李志刚李素丽王学礼范晓苏程夕冉
 广西大学农学院，广西 南宁 530005
关键词:
 薏苡人工湿地形态
文献标志码:
A
摘要:
 为研究不同营养水平下薏苡人工湿地对Cr(Ⅵ)的净化与形态转变化的影响，以生活污水(W)、1/2（体积比）Hoagland营养液(Y)、1/2 Hoagland营养液+生活污水（Y+W）为灌溉水源，构建微型模拟垂直流薏苡人工湿地，采取间歇进水方式，进水分别以0、10、30 mg/L左右Cr(Ⅵ)（以K2Cr2O7形式加入）进行处理。结果表明：（1）根、茎、叶中总铬均随处理时间的延长和Cr(Ⅵ)浓度的提高而提高；不同器官之间相比较，总铬依次为根>叶>茎。（2）在不同营养条件下，基质中可交换态、铁锰氧化物结合态、有机物结合态、残渣态铬含量均随着Cr(Ⅵ)浓度的增加而提高，而碳酸盐结合态铬则先升高后降低。（3）Y处理出水Cr(Ⅵ)较高，W、(Y+W)处理均能提高人工湿地对含铬污水的处理效果。

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更新日期/Last Update: 2020-12-18