以和田绿洲西北部的墨玉县为研究区域，对该地区2016―2018年发生的沙尘暴天气资料以及气象因子（气温、风速、湿度、气压、水汽压、日照时数）和大气污染物（PM 2.5 、PM 10 、SO 2 、NO 2 、CO、O 3 ）进行分析。结果表明，墨玉县沙尘暴天气主要发生在春夏季（3―8月），平均占全年发生频率的77.12%。墨玉县沙尘暴强度主要由气象因子决定，特别是气温、风速、日照时数和湿度。沙尘暴强度与大气颗粒物（PM 10 和PM 2.5 ）存在着明显的间接关系，主要因为两者均受风速影响较大，沙尘暴强度越大，大气中PM 10 和PM 2.5 浓度越高。沙尘暴强度与SO 2 、NO 2 、CO、O 3 等大气污染物的关系非常微弱，但O 3 与沙尘暴的形成季节比较一致。