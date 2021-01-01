[1] 艾沙江艾力,梁菲菲,徐海量,等. 和田绿洲沙尘暴强度及其影响因子分析――以墨玉县为例[J].环境污染与防治,2020,42(9):1128.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1128.
和田绿洲沙尘暴强度及其影响因子分析――以墨玉县为例()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年9期
- 页码:
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1128
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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艾沙江·艾力; 梁菲菲; 徐海量; 木合塔尔・吾提库尔; 麦麦提艾力・麦麦提敏; 李金
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1.中国科学院新疆生态与地理研究所，荒漠与绿洲生态国家重点实验室，新疆 乌鲁木齐 830011；2.乌鲁木齐市气象局，新疆 乌鲁木齐 830001；3.墨玉县气象局，新疆 和田 848100
- 关键词:
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和田绿洲; 墨玉县; 沙尘暴; 气象因子; 大气污染物; 主成分分析
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以和田绿洲西北部的墨玉县为研究区域，对该地区2016―2018年发生的沙尘暴天气资料以及气象因子（气温、风速、湿度、气压、水汽压、日照时数）和大气污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3）进行分析。结果表明，墨玉县沙尘暴天气主要发生在春夏季（3―8月），平均占全年发生频率的77.12%。墨玉县沙尘暴强度主要由气象因子决定，特别是气温、风速、日照时数和湿度。沙尘暴强度与大气颗粒物（PM10和PM2.5）存在着明显的间接关系，主要因为两者均受风速影响较大，沙尘暴强度越大，大气中PM10和PM2.5浓度越高。沙尘暴强度与SO2、NO2、CO、O3等大气污染物的关系非常微弱，但O3与沙尘暴的形成季节比较一致。
更新日期/Last Update:
2020-12-18