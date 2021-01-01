构建以狐尾草、狐尾草+香蒲、狐尾草+香蒲+芦苇为湿地植物的人工湿地(CW)耦合微生物燃料电池（MFC-CW）系统，对比分析CW和MFC-CW系统对受污染水体中COD、氨氮和TP的去除效果。结果表明：（1）MFC-CW系统对底部出水中污染物处理效果均优于CW；（2）高水位MFC-CW系统产生95～210 mV电压，低水位最大功率密度557.2 mW/m2,能有效回收污水中资源，进而产生清洁的能源――电能；（3）微生物产电对污水中有机物的去除有正向促进作用。