[1] 楠迪,柳丽芬,张亚雷,等. 人工湿地耦合微生物燃料电池净化水质研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1137.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1137.
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 人工湿地耦合微生物燃料电池净化水质研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1137
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 楠迪柳丽芬张亚雷韩建清
 1.大连理工大学环境学院，辽宁 大连 116024；2.大连理工大学盘锦校区海洋科学与技术学院，辽宁 盘锦 124221
关键词:
 人工湿地微生物燃料电池受污染水体植物组合水质净化
文献标志码:
A
摘要:
 构建以狐尾草、狐尾草+香蒲、狐尾草+香蒲+芦苇为湿地植物的人工湿地(CW)耦合微生物燃料电池（MFC-CW）系统，对比分析CW和MFC-CW系统对受污染水体中COD、氨氮和TP的去除效果。结果表明：（1）MFC-CW系统对底部出水中污染物处理效果均优于CW；（2）高水位MFC-CW系统产生95～210 mV电压，低水位最大功率密度557.2 mW/m2,能有效回收污水中资源，进而产生清洁的能源――电能；（3）微生物产电对污水中有机物的去除有正向促进作用。

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更新日期/Last Update: 2020-12-18