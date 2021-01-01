[1] 李亚玲,高焕方,向真黎,等. 硫系物对铬污染土壤的还原稳定化处理[J].环境污染与防治,2020,42(9):1142.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1142.
点击复制

 硫系物对铬污染土壤的还原稳定化处理()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1142
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 李亚玲高焕方向真黎张恩智严欢 李聪
 1.重庆理工大学化学化工学院，重庆 400054；2.重庆汇亚环保工程有限公司，重庆 400041
关键词:
 硫系物还原稳定
文献标志码:
A
摘要:
 采用化学还原技术，添加硫代硫酸钠、硫酸亚铁、连二亚硫酸钠、硫化钠处理某化工厂遗留地的铬污染土壤，考察了4种还原剂处理铬污染土壤的效果。结果表明：在养护时间为30 d时，4种还原剂对土壤Cr(Ⅵ)的稳定效率均高于90%，其中采用硫代硫酸钠和硫酸亚铁的稳定效率分别为99.1%和96.8%；硫酸亚铁、硫代硫酸钠、连二亚硫酸钠和硫化钠对土壤Cr(Ⅵ)的还原效率分别为74.2%、64.1%、52.7%、49.2%；连二亚硫酸钠和硫化钠处理后土壤中铬有效态无明显变化，硫酸亚铁和硫代硫酸钠处理后土壤中铬有效态有所下降，占比（质量分数）从原土的27.4%降至14.0%、21.4%，残渣态从原土的23.4%分别增加至39.8%和39.7%，稳定性增强。在相同投加量下，硫酸亚铁是处理铬污染土壤效果最佳的还原剂。

相似文献/References:

[1]孙游云.铬对植物体生长生理的影响及其在植物体中的积累规律[J].环境污染与防治,2001,(1):45.
[2]黄杉生 朱元保 曾丽荪 徐美华.薄层电解池流动注射法测定铬（VI）[J].环境污染与防治,1989,(3):42.
[3]林保躬.制革铬鞣废液二次利用和铬回收的可行性研究[J].环境污染与防治,1989,(5):23.
[4]丁绍兰　王　睿　那成媛.生物法和化学法回收制革污泥中铬的对比研究[J].环境污染与防治,2007,(5):367.
[5]徐　科　陈德珍　袁　园等.钢铁厂冷轧废水污泥中铬回收实验研究[J].环境污染与防治,2007,(7):525.
[6]陈传群 徐寅良 叶兆杰 徐步进 吴坚士.小白菜、苋菜对土壤中51Cr的吸收和运转及铬对其生长发育影响的研究[J].环境污染与防治,1980,(4):21.
[7]何选明　周清梅　韩　军.粉煤灰对焦化废水总铬去除的影响[J].环境污染与防治,2009,(7):13.
[8]唐尚明 周燕云.粮食作物中总铬量的测定[J].环境污染与防治,1982,(4):41.
[9]刘光全.铬的浸出毒性试验方法研究[J].环境污染与防治,2000,(4):12.
[10]田应芳.制革厂铬鞣废水铬回收利用与处理[J].环境污染与防治,1996,(3):13.

更新日期/Last Update: 2020-12-18