[1] Àîº£Çà,ÁõÐÀÑÞ,ËïÓî,µÈ. À¬»ø·ÙÉÕ³§¶ñ³ôÎÛÈ¾Îï·Ö²¼ÌØÕ÷¼°½¡¿µ·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(9):1158.
µã»÷¸´ÖÆ
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1158.
À¬»ø·ÙÉÕ³§¶ñ³ôÎÛÈ¾Îï·Ö²¼ÌØÕ÷¼°½¡¿µ·çÏÕÆÀ¼Û()
¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- ¾í:
-
42¾í
- ÆÚÊý:
-
2020Äê9ÆÚ
- Ò³Âë:
-
1158
- À¸Ä¿:
-
¼à²âÓëÆÀ¼Û
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2021-01-01
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- ×÷Õß:
-
Àîº£Çà; ÁõÐÀÑÞ; ËïÓî; ÕÔÔÂÁú; Àî½£Ó±
-
±±¾©ÊÐ³ÇÊÐ¹ÜÀíÑÐ¾¿Ôº£¬Éú»îÀ¬»ø¼ì²â·ÖÎöÓëÆÀ¼Û±±¾©ÊÐÖØµãÊµÑéÊÒ£¬±±¾© 100028
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
À¬»ø·ÙÉÕ³§; ¶ñ³ôÎÛÈ¾Îï; ÀíÂÛ³ôÆøÅ¨¶È; ½¡¿µ·çÏÕ
- ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
-
A
- ÕªÒª:
-
ÒÔ±±¾©Ä³µäÐÍÀ¬»ø·ÙÉÕ³§ÎªÑÐ¾¿¶ÔÏó£¬·ÖÎöÁËÆä²»Í¬¹¤ÒÕÁ÷³ÌÖÐµÄ¶ñ³ôÎÛÈ¾ÎïÅ¨¶È£¬²¢½øÐÐÁË½¡¿µ·çÏÕÆÀ¼Û¡£½á¹û±íÃ÷£º£¨1£©¹²ÓÐ60ÖÖ¶ñ³ôÎÛÈ¾Îï¼ì³ö£¬²»Í¬¹¤ÒÕÁ÷³ÌÖÐµÄ¶ñ³ôÎÛÈ¾Îï×ÜÖÊÁ¿Å¨¶ÈÓÉ´óµ½Ð¡ÒÀ´ÎÊÇÀ¬»øÁÏ¿Ó£¨£¨128.20¡À3.63£©mg/m3£©>ÉøÂËÒº³Ø£¨(58.50¡À3.45) mg/m3£©>Ð¶ÁÏÇø£¨(45.70¡À1.34) mg/m3£©>Â¯Ôü¶Ñ·Å´¦£¨(22.63¡À1.38) mg/mª¬3£©>ÑÌÆø¾»»¯ÏµÍ³£¨(9.33¡À0.88) mg/m3£©¡££¨2£©ÓÐ13ÖÖ¶ñ³ôÎÛÈ¾ÎïãÐÏ¡ÊÍ±¶Êý´óÓÚ5£¬ÆäÔÚ²»Í¬¹¤ÒÕÁ÷³ÌÖÐµÄÀíÂÛ³ôÆøÅ¨¶ÈÅÅÁÐË³ÐòÓë¶ñ³ôÎÛÈ¾Îï×ÜÅ¨¶ÈÒ»ÖÂ¡££¨3£©Ð¶ÁÏÇøºÍÉøÂËÒº³ØµÄ·ÇÖÂ°©·çÏÕÎ£º¦Ö¸Êý´óÓÚ1£¬¿ÉÄÜ´æÔÚ·ÇÖÂ°©·çÏÕ£¬Ö÷Òª·ÇÖÂ°©·çÏÕÎïÊÇ±½ºÍ¶þ¼×±½¡£Ð¶ÁÏÇø¡¢Â¯Ôü¶Ñ·Å´¦ºÍÉøÂËÒº³ØµÄÖÕÉúÖÂ°©·çÏÕ´óÓÚ10-4£¬´æÔÚ½Ï´óÖÂ°©·çÏÕ£¬Ö÷ÒªÖÂ°©·çÏÕÎïÊÇ±½ºÍÒÒ±½¡£½¨Òé¸ÃÀ¬»ø·ÙÉÕ³§¼ÓÇ¿¶Ô¶ñ³ôÎÛÈ¾µÄ¿ØÖÆºÍ´¦Àí£¬×öºÃ¶ÔÖ°Òµ±©Â¶ÈËÈºµÄ½¡¿µ·À»¤¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
2020-12-21