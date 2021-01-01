以三亚河红树林自然保护区为研究区，在分析沉积物重金属污染及红树植物对重金属富集转运差异的基础上，探讨了保护区水环境、沉积物重金属和红树植物重金属间的联系及重金属污染来源。结果表明：（1）沉积物中Hg为极强污染，Pb、Zn和Cu为中等污染，其他重金属无污染；研究区整体的潜在生态风险指数为中等，其中Hg为主要贡献者。（2）保护区河段雨季水体污染物浓度明显高于干季，雨、干季水质总体均表现出中上段（A段）＞中间段（B段）＞出口段（C段）；（3）3种红树植物对Cd均表现出强富集，对Pb表现为弱富集能力；（4）沉积物重金属和水质参数之间有显著的相关性，红树植物会影响沉积物中重金属形态，并通过主动运输方式富集和转移重金属。（5）研究区上游农业生产活动及市区交通和工厂企业综合排污是重金属的主要污染来源。