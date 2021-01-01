中国环境污染损害事件呈现高发、频发的态势，公众健康权益受到较大威胁。中国政府历来重视环境与健康工作，已采取诸多措施并取得显著成效，但环境与健康法律制度面临较多困境。因此，需进一步完善环境与健康法律制度，其关键点在于树立并践行健康权理念，具体包括：将健康权写入《宪法》，加强环境与健康立法，建立环境与健康标准体系，构建公众环境与健康素养教育制度，完善环境健康损害赔偿制度，形成有效的环境健康监管协作机制等措施，从而切实保障公众的健康权益。