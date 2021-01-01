[1] 王志鑫. 完善中国环境与健康关系的法律制度――基于健康权视角[J].环境污染与防治,2020,42(9):1176.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1176.
完善中国环境与健康关系的法律制度――基于健康权视角()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年9期
- 页码:
-
1176
- 栏目:
-
环境管理
- 出版日期:
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2021-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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王志鑫
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重庆大学法学院，重庆 400044
- 关键词:
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健康权; 环境与健康; 法律制度; 逻辑转向
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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中国环境污染损害事件呈现高发、频发的态势，公众健康权益受到较大威胁。中国政府历来重视环境与健康工作，已采取诸多措施并取得显著成效，但环境与健康法律制度面临较多困境。因此，需进一步完善环境与健康法律制度，其关键点在于树立并践行健康权理念，具体包括：将健康权写入《宪法》，加强环境与健康立法，建立环境与健康标准体系，构建公众环境与健康素养教育制度，完善环境健康损害赔偿制度，形成有效的环境健康监管协作机制等措施，从而切实保障公众的健康权益。
更新日期/Last Update:
2020-12-21