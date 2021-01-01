[1] 吴琳琳,裴莹莹,郭昌胜,等. 城市再生水用于沙漠生态治理的水质可行性研究[J].环境污染与防治,2020,42(9):1185.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(9):1185.
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 城市再生水用于沙漠生态治理的水质可行性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年9期
页码:
1185
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-01-01

文章信息/Info

作者:
 吴琳琳裴莹莹郭昌胜侯嵩吕佳佩陈力可张艳徐建刘雪瑜
 中国环境科学研究院，北京 100021
关键词:
再生水指标体系灌溉回用中草药景观绿地
文献标志码:
A
摘要:
 再生水回用是目前中国解决城市发展过程中水资源供需矛盾的有效措施，也是沙漠干旱地区实现“沙水林田草”综合开发的重要手段。不同用途的再生水回用需满足相应的水质标准，有多种用途且不能分质供水时，需考虑水质指标覆盖的完整性和指标值的严格性。甘肃省某城市污水处理厂拟将再生水用于灌溉沙生药用甘草和景观绿地，为此构建了该再生水回用的水质指标体系及限值，并结合实际监测数据对其进行水质达标分析，对不满足要求的水质指标提出相应的控制措施，为再生水多用途回用的水质可行性进行全面评价提供思路。

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更新日期/Last Update: 2020-12-21