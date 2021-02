循环Na 2 SO 3 法常用于有色金属冶炼烟气脱硫,但由于烟气含氧量高而使Na 2 SO 3 易被氧化导致脱硫效果不佳。因此,考察了三乙醇胺强化Na 2 SO 3 脱硫的效果。结果表明:在一定范围内,添加三乙醇胺浓度越高,Na 2 SO 3 吸收液的脱硫效果越好;在添加一定量的三乙醇胺的条件下,Na 2 SO 3 质量分数增加,脱硫效果增强,并且三乙醇胺显现出明显的强化效果。三乙醇胺由于含有羟基与氨基也具有吸收SO 2 的作用,能与Na 2 SO 3 起协同脱硫作用。对于SO 2 质量浓度为5 000 mg/m3、O 2 体积分数为6%、载气N 2 作为平衡气的情况,建议用0.226 2 mol/L三乙醇胺强化质量分数为3%的Na 2 SO 3 进行脱硫。