赤泥团聚体的形成及其稳定性是影响赤泥土壤化改良的关键因子。研究了添加硝酸钙和腐殖质对赤泥团聚体形成的影响。结果表明:（1）腐殖质的添加可有效增加赤泥孔隙度，并对赤泥水稳定团聚体的形成具有积极促进作用；（2）硝酸钙的添加可有效降低赤泥pH及交换性Na+含量，同时增加交换性Ca2+含量，对赤泥盐碱度调控效果显著；（3）硝酸钙和腐殖质的联合添加在改善赤泥盐碱度的同时，还可显著提高赤泥中团聚体稳定性。扫描电镜分析表明，赤泥经硝酸钙和腐殖质联合处理后，其颗粒由原来的细散状转化为较为致密的片状结构。因此，添加硝酸钙和腐殖质，尤其是两者联合添加对促进赤泥土壤化改良具有较大的潜力。