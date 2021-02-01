[1] 董远鹏,刘喜娟,董梦阳,等. 腐殖质和硝酸钙对赤泥团聚体形成的促进作用[J].环境污染与防治,2020,42(10):1205.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1205.
腐殖质和硝酸钙对赤泥团聚体形成的促进作用()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年10期
- 页码:
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1205
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-02-01
文章信息/Info
- 作者:
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董远鹏; 刘喜娟; 董梦阳; 徐子文; 刘爱菊; 胡欣欣
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1.山东理工大学农业工程与食品科学学院,山东 淄博 255049;2.山东理工大学资源与环境工程学院,山东 淄博 255049
- 关键词:
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赤泥; 腐殖质; 硝酸钙; 团聚体; 稳定性
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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赤泥团聚体的形成及其稳定性是影响赤泥土壤化改良的关键因子。研究了添加硝酸钙和腐殖质对赤泥团聚体形成的影响。结果表明:（1）腐殖质的添加可有效增加赤泥孔隙度，并对赤泥水稳定团聚体的形成具有积极促进作用；（2）硝酸钙的添加可有效降低赤泥pH及交换性Na+含量，同时增加交换性Ca2+含量，对赤泥盐碱度调控效果显著；（3）硝酸钙和腐殖质的联合添加在改善赤泥盐碱度的同时，还可显著提高赤泥中团聚体稳定性。扫描电镜分析表明，赤泥经硝酸钙和腐殖质联合处理后，其颗粒由原来的细散状转化为较为致密的片状结构。因此，添加硝酸钙和腐殖质，尤其是两者联合添加对促进赤泥土壤化改良具有较大的潜力。
更新日期/Last Update:
2020-12-24