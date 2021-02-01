[1] 董远鹏,刘喜娟,董梦阳,等. 腐殖质和硝酸钙对赤泥团聚体形成的促进作用[J].环境污染与防治,2020,42(10):1205.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1205.
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 腐殖质和硝酸钙对赤泥团聚体形成的促进作用()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年10期
页码:
1205
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-02-01

文章信息/Info

作者:
 董远鹏刘喜娟董梦阳徐子文刘爱菊胡欣欣
 1.山东理工大学农业工程与食品科学学院,山东 淄博 255049;2.山东理工大学资源与环境工程学院,山东 淄博 255049
关键词:
 赤泥腐殖质硝酸钙团聚体稳定性
文献标志码:
A
摘要:
 赤泥团聚体的形成及其稳定性是影响赤泥土壤化改良的关键因子。研究了添加硝酸钙和腐殖质对赤泥团聚体形成的影响。结果表明:（1）腐殖质的添加可有效增加赤泥孔隙度，并对赤泥水稳定团聚体的形成具有积极促进作用；（2）硝酸钙的添加可有效降低赤泥pH及交换性Na+含量，同时增加交换性Ca2+含量，对赤泥盐碱度调控效果显著；（3）硝酸钙和腐殖质的联合添加在改善赤泥盐碱度的同时，还可显著提高赤泥中团聚体稳定性。扫描电镜分析表明，赤泥经硝酸钙和腐殖质联合处理后，其颗粒由原来的细散状转化为较为致密的片状结构。因此，添加硝酸钙和腐殖质，尤其是两者联合添加对促进赤泥土壤化改良具有较大的潜力。

相似文献/References:

[1]蒋展鹏 廖孟钧.腐殖质及其在环境污染控制中的作用[J].环境污染与防治,1990,(3):24.
[2]董献彬　何义亮　靳强等.铜在沉积物不同稳定性组分上的吸附特征[J].环境污染与防治,2010,(3):79.
[3]薛俊峰 何品晶 邵立明 李国建.渗滤液循环回灌出水在混凝处理中的去除特性[J].环境污染与防治,2005,(3):164.

更新日期/Last Update: 2020-12-24