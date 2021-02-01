利用比表面积、扫描电镜和傅立叶变换红外光谱了解竹生物质炭（BC）和硫酸改性竹生物质炭（HBC）结构与性质的变化；利用吸附试验研究硫酸改性的优化方法、HBC对PO3- 4 的吸附特性及pH影响。结果表明：（1）硫酸质量分数为70%时改性效果最好，HBC比表面积和总孔体积分别比BC提高了51.91%和39.87%。（2）BC和HBC等温吸附过程符合Langmuir方程（R2>0.996）；HBC拟合得到的最大吸附量为7.45 mg/g，比BC提高了39.7%。（3）伪二级动力学方程可较好地描述BC和HBC对PO3- 4 的吸附过程（R2>0.986），且平衡吸附量理论值（3.53、5.17 mg/g）与实际平衡吸附量（3.54、4.96 mg/g）基本吻合。（4）pH为1～13时，生物质炭对溶液中PO3- 4 吸附量随pH增大而下降。