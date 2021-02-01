[1] 张雨禾,庄舜尧. 硫酸改性竹生物质炭对PO3-4的吸附特性[J].环境污染与防治,2020,42(10):1216.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1216.
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 硫酸改性竹生物质炭对PO3-4的吸附特性()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年10期
页码:
1216
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-02-01

文章信息/Info

作者:
 张雨禾庄舜尧
 1.土壤与农业可持续发展国家重点实验室，中国科学院南京土壤研究所，江苏  南京 210008；2.中国科学院大学，北京 100049
关键词:
 硫酸改性竹生物质炭PO3-4等温吸附吸附动力学
文献标志码:
A
摘要:
 利用比表面积、扫描电镜和傅立叶变换红外光谱了解竹生物质炭（BC）和硫酸改性竹生物质炭（HBC）结构与性质的变化；利用吸附试验研究硫酸改性的优化方法、HBC对PO3-4的吸附特性及pH影响。结果表明：（1）硫酸质量分数为70%时改性效果最好，HBC比表面积和总孔体积分别比BC提高了51.91%和39.87%。（2）BC和HBC等温吸附过程符合Langmuir方程（R2>0.996）；HBC拟合得到的最大吸附量为7.45 mg/g，比BC提高了39.7%。（3）伪二级动力学方程可较好地描述BC和HBC对PO3-4的吸附过程（R2>0.986），且平衡吸附量理论值（3.53、5.17 mg/g）与实际平衡吸附量（3.54、4.96 mg/g）基本吻合。（4）pH为1～13时，生物质炭对溶液中PO3-4吸附量随pH增大而下降。
更新日期/Last Update: 2020-12-24