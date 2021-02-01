为探究生物炭覆盖对广西车河矿区周边重金属污染河流沉积物中重金属释放的阻控作用，以甘蔗渣为原料制备甘蔗渣生物炭（BBC），通过不同覆盖量研究其对河流沉积物中As、Cd、Pb、Cu、Zn释放的阻控效率，并建立释放动力学模型。结果表明，pH=6.96时，BBC覆盖处理对沉积物中As、Cd、Pb、Cu、Zn的阻控效率随覆盖量增加而加强。当覆盖量为0.5 kg/m2时，其重金属阻控效率均超过50%；当覆盖量为1.0 kg/m2时，对Cu的阻控效率达到最高（89.31%）。Elovich方程能较好地模拟BBC覆盖处理沉积物中重金属的释放动力学特征。以上结果表明，在pH=6.96条件下，BBC覆盖对沉积物中As、Cd、Pb、Cu、Zn的释放有较好的阻控作用。