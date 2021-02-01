[1] 许仁智,齐国翠,曹晶潇,等. 甘蔗渣生物炭覆盖处理对河流沉积物中重金属释放的阻控作用[J].环境污染与防治,2020,42(10):1227.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1227.
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 甘蔗渣生物炭覆盖处理对河流沉积物中重金属释放的阻控作用()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年10期
页码:
1227
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-02-01

文章信息/Info

作者:
 许仁智齐国翠曹晶潇刘旭辉黄秀棉曾亭婷
 河池学院化学与生物工程学院，广西 宜州 546300
关键词:
 河流沉积物重金属释放阻控效率甘蔗渣生物炭车河
文献标志码:
A
摘要:
 为探究生物炭覆盖对广西车河矿区周边重金属污染河流沉积物中重金属释放的阻控作用，以甘蔗渣为原料制备甘蔗渣生物炭（BBC），通过不同覆盖量研究其对河流沉积物中As、Cd、Pb、Cu、Zn释放的阻控效率，并建立释放动力学模型。结果表明，pH=6.96时，BBC覆盖处理对沉积物中As、Cd、Pb、Cu、Zn的阻控效率随覆盖量增加而加强。当覆盖量为0.5 kg/m2时，其重金属阻控效率均超过50%；当覆盖量为1.0 kg/m2时，对Cu的阻控效率达到最高（89.31%）。Elovich方程能较好地模拟BBC覆盖处理沉积物中重金属的释放动力学特征。以上结果表明，在pH=6.96条件下，BBC覆盖对沉积物中As、Cd、Pb、Cu、Zn的释放有较好的阻控作用。

相似文献/References:

[1]李锦文 吴惠明 陈永亨.静态预测及动态浸滤法对云浮硫铁矿酸化及重金属迁移释放的研究[J].环境污染与防治,2009,(8):1.

更新日期/Last Update: 2020-12-24