[1] ³Âµt,Â½½Ü,Àî½¨Óî. Æø»¯ÆøÈ¼ÉÕ¹ý³ÌÖÐ¶þ‡fÓ¢ºÍNOxµÄÐÍ¬¿ØÖÆ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(10):1243.
µã»÷¸´ÖÆ
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1243.
Æø»¯ÆøÈ¼ÉÕ¹ý³ÌÖÐ¶þ‡fÓ¢ºÍNOxµÄÐÍ¬¿ØÖÆ()
¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- ¾í:
-
42¾í
- ÆÚÊý:
-
2020Äê10ÆÚ
- Ò³Âë:
-
1243
- À¸Ä¿:
-
ÑÐ¾¿±¨¸æ
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2021-02-01
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- ×÷Õß:
-
³Âµt; Â½½Ü; Àî½¨Óî
-
ÖÐ¹ãºËÑÐ¾¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬¹ã¶« ÉîÛÚ 518031
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
Éú»îÀ¬»ø; Æø»¯Æø; ¶þ‡fÓ¢; NOx; ·Ö¼¶È¼ÉÕ
- ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
-
A
- ÕªÒª:
-
Õë¶ÔÉú»îÀ¬»øÆø»¯ÆøÈ¼ÉÕ¹ý³ÌÖÐ¶þ‡fÓ¢ºÍNOxµÄÐÍ¬¿ØÖÆÎÊÌâÕ¹¿ªÁËÊµÑéÑÐ¾¿¡£²ÉÓÃ¿ÕÆø·Ö¼¶È¼ÉÕÆø»¯ÆøµÄ·½Ê½£¬¶ÔµÚÒ»¼¶¿ÕÆø¹ýÁ¿ÏµÊý£¨SR1£©¡¢µÚ¶þ¼¶Í£ÁôÊ±¼äºÍ·´Ó¦ÎÂ¶ÈµÈÓ°ÏìÒòËØ½øÐÐÁËÌ½¾¿¡£½á¹û±íÃ÷£º(1) SR1=0.7Ê±NOxÉú³ÉÁ¿×îÐ¡£¬·´Ó¦ÎÂ¶ÈµÄÌá¸ß½«µ¼ÖÂNOxÉú³ÉÁ¿Ôö¼Ó£¬900 ¡æµÄ·´Ó¦ÎÂ¶È´¦ÔÚNOx»¹ÔµÄ×î¼ÑÎÂ¶ÈÇøÄÚ£»£¨2£©SR1¡¢µÚ¶þ¼¶Í£ÁôÊ±¼äºÍ·´Ó¦ÎÂ¶ÈµÄÉý¸ß¾ùÓÐÀûÓÚÒÖÖÆ¶þ‡fÓ¢µÄÉú³É£»£¨3£©ÔÚ900 ¡æ¡¢SR1=0.7ºÍµÚ¶þ¼¶Í£ÁôÊ±¼äÎª1.00 sÊ±£¬¶þ‡fÓ¢ºÍNOxµÄÐÍ¬¿ØÖÆ¿ÉÂú×ã¡¶Éú»îÀ¬»ø·ÙÉÕÎÛÈ¾¿ØÖÆ±ê×¼¡·£¨GB 18485¡ª2014£©µÄÒªÇó¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
2020-12-28