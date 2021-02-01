基于2016年“中国家庭追踪调查”（CFPS）数据，运用可拓展的随机性环境影响评估（STIRPAT）模型分析常住人口家庭规模与年龄结构对城市家庭用电的影响。结果表明，城市居民用电具有显著的家庭规模经济效应，家庭中增加一名成员将使家庭人均用电降低10%～20%，这在一定程度上抵消了居民家庭电力消费对环境的不利影响。不同年龄常住人口对居民用电的家庭规模经济效应具有不同的贡献，其中儿童>少年>中年>老年>青年。家庭人均用电受家庭人均支出和制冷度日数的影响，且存在显著的地域差异。政府在实际调控过程中应制定一种同时考虑到家庭异质性和居民用电消费习惯的综合措施来控制城市居民用电。